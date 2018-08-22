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Ядовитый сорняк убил 120 коров в Актюбинской области
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danilov 22 Августа 2018 в 11:41:04
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  AP 22.08.2018 в 12:56:12   # 690675
Бедные коровы
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  Лысый 22.08.2018 в 13:42:22   # 690680
Эбать, попандос!
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  332-712 22.08.2018 в 14:10:21   # 690683
косить траву где попало не надо. и покупать у кого попало тоже не надо.
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  Manitu 22.08.2018 в 15:41:30   # 690689
Это что за сорняк то такой? Похлеще "новичка" работает. Бред какой-то. Дорогу кому то просто перешёл их хозяин. Только и всего. Бурёнок чем то другим на тот свет отправили.
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