Вспышка кори в Европе

Комментарии, по рейтингу, по дате
Вопрос о качестве вакцин и профессионализме врачей это, конечно, не снимает. Безусловно, надо заниматься и тем, и другим: улучшать медицинское обслуживание и одновременно законодательно запретить отказ от прививок. Ибо прививка от ряда инфекционных болезней это не личное дело
MишаМашкевич 22.08.2018 в 12:41:11 # 690674
Они наверное щя побежали уже прививки делать.
Chimkentus 22.08.2018 в 13:33:40 # 690679
Chimkentus 22.08.2018 в 14:08:19 # 690681
в наличии залежалый товар;
бюджет распилен, в кассе ноль (это не только у нас случается);
проводится широкая кампания в СМИ (тоже в доле) об ужасе приближения страшного северного пушыстого зверя;
все государства обязыаают раскупать зелье (у кого нет бабла-пихают в долг или как гуманитарную помощь, прослезившись);
В результате-склады очищены,деньги в кассе, все благодарны незаменимой и лучезарной ВОЗ.
ПРОФИТ!!!
MишаМашкевич 22.08.2018 в 15:11:11 # 690686
Вы реально думаете,что некие люди спят и видят действия своей химической формулы?
Очень жаль,в таком случае. Надо обязательно у таких исключить право получения пособия и возможности посещать садик. Прививать- их право. Как и следствием такого действия.