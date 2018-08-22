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Вспышка кори в Европе
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danilov 22 Августа 2018 в 11:45:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 22.08.2018 в 12:02:21   # 690673
Уже читал об этом статью. И впереди планеты всей Украина, потом Сербия. Главной причиной называют массовый отказ от прививок. Вот мода пошла. Известно, что для предотвращения эпидемий привито должно быть 95% населения. Правильно во многих странах сейчас взяли под очень жёсткий контроль прививки. Это не может быть личным делом родителей, подверженных моде.
Вопрос о качестве вакцин и профессионализме врачей это, конечно, не снимает. Безусловно, надо заниматься и тем, и другим: улучшать медицинское обслуживание и одновременно законодательно запретить отказ от прививок. Ибо прививка от ряда инфекционных болезней это не личное дело
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  MишаМашкевич 22.08.2018 в 12:41:11   # 690674
Ранее, когда предлагала лишить антипрививочных садиков и пособии меня чуть не съели.
Они наверное щя побежали уже прививки делать.
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  Chimkentus 22.08.2018 в 13:33:40   # 690679
На складах добрейшей ВОЗ большая партия прививок от кори залежалась-отсюда и весь шухер в печати.Так же как со СПИДом и кучей всяких гриппов со страшными названиями(свиной, куриный).
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  Chimkentus 22.08.2018 в 14:08:19   # 690681
Схема проста, надежна, испытана временем и безотказна:
в наличии залежалый товар;
бюджет распилен, в кассе ноль (это не только у нас случается);
проводится широкая кампания в СМИ (тоже в доле) об ужасе приближения страшного северного пушыстого зверя;
все государства обязыаают раскупать зелье (у кого нет бабла-пихают в долг или как гуманитарную помощь, прослезившись);
В результате-склады очищены,деньги в кассе, все благодарны незаменимой и лучезарной ВОЗ.

ПРОФИТ!!!
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  строитель 22.08.2018 в 14:58:56   # 690685
Chimkentus

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  MишаМашкевич 22.08.2018 в 15:11:11   # 690686
Чименнтус, смотрите! Вы платите налоги. Неужели государство не найдет куда потратить эти деньги,раз не купит прививки.
Вы реально думаете,что некие люди спят и видят действия своей химической формулы?

Очень жаль,в таком случае. Надо обязательно у таких исключить право получения пособия и возможности посещать садик. Прививать- их право. Как и следствием такого действия.
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  Софруджу 22.08.2018 в 16:55:47   # 690705
Ещё сто лет назад, а тем более 200, 500, 1000 большая часть людей умирала от инфекционных заболеваний, не доживая ни до каких инфарктов, инсультов и раков. Как правило, вообще, не до чего не доживая - в детском возрасте. Прививки - одно из важнейших изобретений человечества, которые увеличили сразу среднюю продолжительность жизни с 28 до 70 лет. А теперь какие-то мракобесы с их модой на отказ от прививок хотят вернуть средневековье. Есть случаи, когда лечение принудительное - туберкулёз, сифилис, чума. Так и с прививками. От этого зависит безопасность других людей, так что государство не должно давать выбора в этих вопросах.
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