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В аэропорту Нью-Йорка самолёт помещён в карантин из-за болезненного состояния пассажиров
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danilov 06 Сентября 2018 в 10:19:13
Пассажирский самолёт авиакомпании Emirates был помещён в карантин в аэропорту Нью-Йорка после сообщений о том, что около 100 человек, находящихся на борту, предположительно, почувствовали себя плохо.



По данным телеканала, самолёт прибыл из Дубая в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Пилот сообщил, что у двух пассажиров наблюдается «сильный жар», ещё около 100 «кашляют без остановки».

Отмечается, что всего на борту находится 521 человек, в настоящее время самолёт располагается на расстоянии от терминала. По данному факту инициировано расследование.

https://russian.rt.com/world/news/551583-samolyot-ssha-karantin
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