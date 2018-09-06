В аэропорту Нью-Йорка самолёт помещён в карантин из-за болезненного состояния пассажиров

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danilov 06 Сентября 2018 в 10:19:13
По данным телеканала, самолёт прибыл из Дубая в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Пилот сообщил, что у двух пассажиров наблюдается «сильный жар», ещё около 100 «кашляют без остановки».
Отмечается, что всего на борту находится 521 человек, в настоящее время самолёт располагается на расстоянии от терминала. По данному факту инициировано расследование.
https://russian.rt.com/world/news/551583-samolyot-ssha-karantin
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