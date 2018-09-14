Источник: в обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружили новые следы от дрели

Цитата: Fotinij от

Эти инопланетяне их дырявят Эти инопланетяне их дырявят

Инопланетяне? Не! Это сукасосед мой! Долбаеф еще тот, мог и до них добраться. Заипал уже со своей дрелью... Ходит легенда, что утром стены мягче...утром только сверлит