В Узбекистане взрыв газового баллона унёс жизнь пяти пассажиров
danilov 18 Сентября 2018 в 17:33:51
18 сентября, в 8:30 утра по местному времени, в Бухарской области в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе погибли 5 человек. Как сообщает источник в МЧС Узбекистана, взрыв произошел в Каганском районе. Четверо пассажиров погибли сразу, один скончался в больнице. Семь человек доставлены в Бухарский областной центр экстренной медицины, девять, получивших незначительные травмы, - в медицинские учреждения Кагана. Причины происшедшего уточняются.
http://www.uzmetronom.com/2018/09/18/vzryv_unjos_zhizn_pjati_passazhirov.html