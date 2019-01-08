Казахстанский хоккеист вошёл в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019

Цитата: KAN13 от



Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . . Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил .

Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. ПолностьюГатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.