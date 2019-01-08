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Спорт
Казахстанский хоккеист вошёл в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019
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danilov 08 Января 2019 в 11:53:29
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Артур Гатиятов уступил только россиянину и финну.



По итогам молодёжного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Канаде, форвард казахстанской сборной Артур Гатиятов вошёл в тройку лучших бомбардиров мирового первенства, сообщает Sports.kz.

Казахстанский хоккеист по результативности уступил лишь россиянину Григорию Денисенко и финну Алекси Хепонием.

Золото МЧМ-2019 выиграла сборная Финляндии, сыгравшая в финале с командой США. Матч завершился со счётом 3:2.

Третье место досталось молодёжной сборной России.

Вратарь сборной Казахстана Демид Еремеев стал героем первого матча, он отразил 51 бросок из 56. После окончания матча зрители аплодировали ему стоя, а соперники из Финляндии выразили своё уважение дружным постукиванием клюшек по льду.

Молодёжная сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в элитном дивизионе.

Sports.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 08.01.2019 в 12:32:08   # 708035
Молодчик!!!!
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  KAN13 08.01.2019 в 12:42:03   # 708036

Красавец ! ! ! .
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  Dragon 08.01.2019 в 12:47:49   # 708038
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 12:42:03

Красавец ! ! ! .


Зря вы так! Сейчас проснется местный вдуватель
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  Лысый 08.01.2019 в 13:14:07   # 708046
Quote:
Зря вы так! Сейчас проснется местный вдуватель


Не, про вдувать речи не будет. Будет базар про ирекцию. Потому что мужескаго полу лицо. Вот ежели была бы барышня, то тады за вдувать разговор зачался.
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  KAN13 08.01.2019 в 13:15:00   # 708047

Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . .
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  Dragon 08.01.2019 в 13:16:25   # 708049
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  Лысый 08.01.2019 в 13:17:44   # 708050
Quote:
Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил .


А одно другому не мешает.
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  KAN13 08.01.2019 в 13:34:21   # 708057

У современной молодежи наверное ДА , " в дурдоме валенки сношают " .
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  111222333 08.01.2019 в 13:53:57   # 708060
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 13:15:00

Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . .

Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
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  Dragon 08.01.2019 в 14:00:34   # 708062
Цитата: 111222333 от 08.01.2019 13:53:57
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 13:15:00

Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . .

Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.


В РК возраст совершеннолетия разве не 18 лет?!
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  KAN13 08.01.2019 в 14:18:06   # 708068
Цитата: 111222333 от 08.01.2019 13:53:57
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 13:15:00

Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . .

Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.


"ебанулись. " , вы пожалуйста своими диагнозами не раскидывайтесь .
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  111222333 08.01.2019 в 14:30:34   # 708072
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 14:18:06
Цитата: 111222333 от 08.01.2019 13:53:57
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 13:15:00

Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . .

Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.


"ебанулись. " , вы пожалуйста своими диагнозами не раскидывайтесь .

Как назвать человека, который считает секс с двадцатилетним педофилией. Только человек или ошибся, или решил на хайпе плюсиков срубить, или ебанутый. Откиньте ненужное и напишите, какой вы
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  KAN13 08.01.2019 в 14:37:01   # 708074

Для меня его возраст не имеет значения , для меня он ребенок , внучок .
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  111222333 08.01.2019 в 14:59:28   # 708081
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 14:37:01

Для меня его возраст не имеет значения , для меня он ребенок , внучок .

у нас в Казахстане, независимо от ума, любят возрастом прикрываться
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