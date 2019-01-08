Казахстанский хоккеист вошёл в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019

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danilov 08 Января 2019 в 11:53:29
По итогам молодёжного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Канаде, форвард казахстанской сборной Артур Гатиятов вошёл в тройку лучших бомбардиров мирового первенства, сообщает Sports.kz.
Казахстанский хоккеист по результативности уступил лишь россиянину Григорию Денисенко и финну Алекси Хепонием.
Золото МЧМ-2019 выиграла сборная Финляндии, сыгравшая в финале с командой США. Матч завершился со счётом 3:2.
Третье место досталось молодёжной сборной России.
Вратарь сборной Казахстана Демид Еремеев стал героем первого матча, он отразил 51 бросок из 56. После окончания матча зрители аплодировали ему стоя, а соперники из Финляндии выразили своё уважение дружным постукиванием клюшек по льду.
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в элитном дивизионе.
Sports.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Красавец ! ! ! .
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 12:42:03
Красавец ! ! ! .
Красавец ! ! ! .
Зря вы так! Сейчас проснется местный вдуватель
Зря вы так! Сейчас проснется местный вдуватель
Не, про вдувать речи не будет. Будет базар про ирекцию. Потому что мужескаго полу лицо. Вот ежели была бы барышня, то тады за вдувать разговор зачался.
Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил . .
Он же типа КАЗАНОВА ! , а не педофил .
А одно другому не мешает.
У современной молодежи наверное ДА , " в дурдоме валенки сношают " .
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
Цитата: 111222333 от 08.01.2019 13:53:57
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
В РК возраст совершеннолетия разве не 18 лет?!
Цитата: 111222333 от 08.01.2019 13:53:57
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
"ебанулись. " , вы пожалуйста своими диагнозами не раскидывайтесь .
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 14:18:06
"ебанулись. " , вы пожалуйста своими диагнозами не раскидывайтесь .
Цитата: 111222333 от 08.01.2019 13:53:57
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
Извините, но вы на теме педофилии совсем ебанулись. Полностью
Гатиятов Артур Хоккей Нападающий Казахстан 17.11.1999. ... Имя: Гатиятов Артур Равильевич. Дата рождения: 17.11.1999. Рост: 170.
"ебанулись. " , вы пожалуйста своими диагнозами не раскидывайтесь .
Как назвать человека, который считает секс с двадцатилетним педофилией. Только человек или ошибся, или решил на хайпе плюсиков срубить, или ебанутый. Откиньте ненужное и напишите, какой вы
Для меня его возраст не имеет значения , для меня он ребенок , внучок .
Цитата: KAN13 от 08.01.2019 14:37:01
Для меня его возраст не имеет значения , для меня он ребенок , внучок .
Для меня его возраст не имеет значения , для меня он ребенок , внучок .
у нас в Казахстане, независимо от ума, любят возрастом прикрываться