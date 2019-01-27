Американец вырубил Емельяненко за 34 секунды

Короче отпиздили Емельяненко старшего.

Что базарить?

До сих пор не понимаю . что надо ?

Чеславие и всё .

Маке0912 27.01.2019 в 15:33:27 # 710278Quote:Ты многого чего не понимаешь. Поясняю: отпиздили, это когда где-то в подворотне, тебя опиздюливают, причём как попало и чем попало. После такого "боя", ты заработаешь синяки и шишки, и это в лучшем случае. В отличии от тебя, профессиональный боец, даже если он проиграл схватку, получит гонорар, который тебе не заработать за всю жизнь, а то и за несколько. О тщеславии говорить не приходится, ибо любой профессионал, пока он интересен, пока люди идут на его бои и ему с этого платят деньги- будет выступать до последнего. Это всего лишь бизнес, с которого кормится очень много народа. Рано или поздно, каждый спортсмен сталкивается с проблемой возраста, и тут уж, базара нет, его звезда начинает двигаться к закату.Надеюсь, доходчиво?!