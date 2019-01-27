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Спорт
Американец вырубил Емельяненко за 34 секунды
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едридмадрид 27 Января 2019 в 12:04:06
В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе в Лос-Анджелесе россиянин Федор Емельяненко уступил нокаутом американцу Райану Бейдеру.

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко и американца Райана Бэйдера закончился нокаутом россиянина. Видео боя опубликовано в Twitter-аккаунте организатора турнира Bellator.

Схватка продлилась 34 секунды. Бэйдер отправил Емельяненко в нокаут и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе. Ранее он завоевал титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно.

https://twitter.com/BellatorMMA
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Странник626 27.01.2019 в 13:13:34   # 710264
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  строитель 27.01.2019 в 14:07:45   # 710269
Фсе, это конец. Финита ля комедия
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  андремас 27.01.2019 в 14:36:32   # 710270
43 года
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  Маке0912 27.01.2019 в 14:51:29   # 710272
Не понимаю. в 43 года зачем позорится.
Да было время. И чемпионом был. . Не понимаю или деньги или чеславие.
А ещё на хулигана братишку наезжал.
Ну чё -- всё !
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  андремас 27.01.2019 в 14:59:47   # 710273
Чисто зевнул
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  ГОРЫНЫЧ 27.01.2019 в 15:21:40   # 710275
ЕМадрид, ебать его в сраку, в своём репертуаре! Текст взят с одного источника, ссылка на другой источник (типа шарит в языках и выкладывает новость в своём переводе), заголовок вообще отсебятина. Короче- винегрет!
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  Маке0912 27.01.2019 в 15:33:27   # 710278
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.01.2019 15:21:40
ЕМадрид, ебать его в сраку, в своём репертуаре! Текст взят с одного источника, ссылка на другой источник (типа шарит в языках и выкладывает новость в своём переводе), заголовок вообще отсебятина. Короче- винегрет!


Короче отпиздили Емельяненко старшего.
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .
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  Маке0912 27.01.2019 в 15:36:06   # 710279
Он что думал что вечный ?
Пришло время уходить - уходи ..
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  Wolfkz 27.01.2019 в 16:46:02   # 710285
Старый, изношенный, пробитый. Борец который не борется. Закономерно
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  ГОРЫНЫЧ 27.01.2019 в 18:14:48   # 710288
Маке0912 27.01.2019 в 15:33:27 # 710278
Quote:
Короче отпиздили Емельяненко старшего.
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .

Ты многого чего не понимаешь. Поясняю: отпиздили, это когда где-то в подворотне, тебя опиздюливают, причём как попало и чем попало. После такого "боя", ты заработаешь синяки и шишки, и это в лучшем случае. В отличии от тебя, профессиональный боец, даже если он проиграл схватку, получит гонорар, который тебе не заработать за всю жизнь, а то и за несколько. О тщеславии говорить не приходится, ибо любой профессионал, пока он интересен, пока люди идут на его бои и ему с этого платят деньги- будет выступать до последнего. Это всего лишь бизнес, с которого кормится очень много народа. Рано или поздно, каждый спортсмен сталкивается с проблемой возраста, и тут уж, базара нет, его звезда начинает двигаться к закату.
Надеюсь, доходчиво?!
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  Wolfkz 27.01.2019 в 18:56:31   # 710297
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.01.2019 18:14:48
Маке0912 27.01.2019 в 15:33:27 # 710278
Quote:
Короче отпиздили Емельяненко старшего.
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .

Ты многого чего не понимаешь. Поясняю: отпиздили, это когда где-то в подворотне, тебя опиздюливают, причём как попало и чем попало. После такого "боя", ты заработаешь синяки и шишки, и это в лучшем случае. В отличии от тебя, профессиональный боец, даже если он проиграл схватку, получит гонорар, который тебе не заработать за всю жизнь, а то и за несколько. О тщеславии говорить не приходится, ибо любой профессионал, пока он интересен, пока люди идут на его бои и ему с этого платят деньги- будет выступать до последнего. Это всего лишь бизнес, с которого кормится очень много народа. Рано или поздно, каждый спортсмен сталкивается с проблемой возраста, и тут уж, базара нет, его звезда начинает двигаться к закату.
Надеюсь, доходчиво?!

Ну в случае с Федором, то он заработал за бой 300 000 баксов. За минусом налогов, сборов, менеджеров и т.п.не густо. Или он совсем не умеет деньгами управлять или тратит налево и направо. Т.к. Ранее думаю он уже должен был заработать на безбедную старость. Если же не ради денег, то дурак.
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  ГОРЫНЫЧ 27.01.2019 в 19:23:43   # 710305
Wolfkz 27.01.2019 в 18:56:31 # 710297
Quote:
Ну в случае с Федором, то он заработал за бой 300 000 баксов. За минусом налогов, сборов, менеджеров и т.п.не густо. Или он совсем не умеет деньгами управлять или тратит налево и направо. Т.к. Ранее думаю он уже должен был заработать на безбедную старость. Если же не ради денег, то дурак.

300 штук, насколько я помню, это в случае победы, а Фёдор проиграл, значит и того меньше. С учётом вычетов, действительно не густо, однако и Емельяненко уже давно не император, оттого и гонорары за бои отнюдь не императорские. Ну, а рисковать своим здоровьем за идею, за здорово живёшь, на халяву за Родину, думаю, что дураков нема, ибо капитализм и рыночные отношения!

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  KapitanNemo 27.01.2019 в 19:28:16   # 710306
С Митрионом похожая концовка была. Федор решил помахаться и пропустил.
Бейдер победил Митриона.
Федор перестал переводить бой в борьбу. Вести бой с теми, кто на голову выше применяя только бокс рискованно.
Бейдер очень сильный и техничный.
Наверно только бойцы из UFC: Стипе Миотич, Френсис Нгану или Корми дадут ему бой.
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  Васяй 27.01.2019 в 20:00:58   # 710310
300000 штук за бой,за победу другие сникерсы.
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  Васяй 27.01.2019 в 20:06:55   # 710313
И это финал.Странно было бы дойти до финала турнира и отказаться от боя.
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  Маке0912 27.01.2019 в 20:16:46   # 710315
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.01.2019 19:23:43
Wolfkz 27.01.2019 в 18:56:31 # 710297
Quote:
Ну в случае с Федором, то он заработал за бой 300 000 баксов. За минусом налогов, сборов, менеджеров и т.п.не густо. Или он совсем не умеет деньгами управлять или тратит налево и направо. Т.к. Ранее думаю он уже должен был заработать на безбедную старость. Если же не ради денег, то дурак.

300 штук, насколько я помню, это в случае победы, а Фёдор проиграл, значит и того меньше. С учётом вычетов, действительно не густо, однако и Емельяненко уже давно не император, оттого и гонорары за бои отнюдь не императорские. Ну, а рисковать своим здоровьем за идею, за здорово живёшь, на халяву за Родину, думаю, что дураков нема, ибо капитализм и рыночные отношения!


Тупой ты Горынычь.
Деньги одно.
Честь другое !
Ему надо было сто раз подумать .
Чем на ринг выходить.
Даже новый мерседес со временем ломается.
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  ГОРЫНЫЧ 27.01.2019 в 20:34:46   # 710318
Маке0912 27.01.2019 в 20:16:46 # 710315
Quote:
Тупой ты Горынычь.
Деньги одно.
Честь другое !
Ему надо было сто раз подумать .
Чем на ринг выходить.
Даже новый мерседес со временем ломается.

Ну, если уж я тупой, а тем не мене рассуждаю здраво, то сложно представить, на сколько сильно ты себе седлом голову натёр, коль считаешь проигрыш возрастного бойца позором и утратой чести.

ПС
Да ещё как щегол каралками балуешься, ну это ваще писец!

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  Ал 27.01.2019 в 20:57:06   # 710319
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