Американец вырубил Емельяненко за 34 секунды

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едридмадрид 27 Января 2019 в 12:04:06
Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко и американца Райана Бэйдера закончился нокаутом россиянина. Видео боя опубликовано в Twitter-аккаунте организатора турнира Bellator.
Схватка продлилась 34 секунды. Бэйдер отправил Емельяненко в нокаут и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе. Ранее он завоевал титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно.
https://twitter.com/BellatorMMA
Комментарии, по рейтингу, по дате
Странник626 27.01.2019 в 13:13:34 # 710264
Да было время. И чемпионом был. . Не понимаю или деньги или чеславие.
А ещё на хулигана братишку наезжал.
Ну чё -- всё !
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.01.2019 15:21:40
ЕМадрид, ебать его в сраку, в своём репертуаре! Текст взят с одного источника, ссылка на другой источник (типа шарит в языках и выкладывает новость в своём переводе), заголовок вообще отсебятина. Короче- винегрет!
ЕМадрид, ебать его в сраку, в своём репертуаре! Текст взят с одного источника, ссылка на другой источник (типа шарит в языках и выкладывает новость в своём переводе), заголовок вообще отсебятина. Короче- винегрет!
Короче отпиздили Емельяненко старшего.
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .
Пришло время уходить - уходи ..
Quote:
Короче отпиздили Емельяненко старшего.
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .
Ты многого чего не понимаешь. Поясняю: отпиздили, это когда где-то в подворотне, тебя опиздюливают, причём как попало и чем попало. После такого "боя", ты заработаешь синяки и шишки, и это в лучшем случае. В отличии от тебя, профессиональный боец, даже если он проиграл схватку, получит гонорар, который тебе не заработать за всю жизнь, а то и за несколько. О тщеславии говорить не приходится, ибо любой профессионал, пока он интересен, пока люди идут на его бои и ему с этого платят деньги- будет выступать до последнего. Это всего лишь бизнес, с которого кормится очень много народа. Рано или поздно, каждый спортсмен сталкивается с проблемой возраста, и тут уж, базара нет, его звезда начинает двигаться к закату.
Надеюсь, доходчиво?!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.01.2019 18:14:48
Маке0912 27.01.2019 в 15:33:27 # 710278
Quote:
Ты многого чего не понимаешь. Поясняю: отпиздили, это когда где-то в подворотне, тебя опиздюливают, причём как попало и чем попало. После такого "боя", ты заработаешь синяки и шишки, и это в лучшем случае. В отличии от тебя, профессиональный боец, даже если он проиграл схватку, получит гонорар, который тебе не заработать за всю жизнь, а то и за несколько. О тщеславии говорить не приходится, ибо любой профессионал, пока он интересен, пока люди идут на его бои и ему с этого платят деньги- будет выступать до последнего. Это всего лишь бизнес, с которого кормится очень много народа. Рано или поздно, каждый спортсмен сталкивается с проблемой возраста, и тут уж, базара нет, его звезда начинает двигаться к закату.
Надеюсь, доходчиво?!
Маке0912 27.01.2019 в 15:33:27 # 710278
Quote:
Короче отпиздили Емельяненко старшего.
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .
Что базарить?
До сих пор не понимаю . что надо ?
Чеславие и всё .
Ты многого чего не понимаешь. Поясняю: отпиздили, это когда где-то в подворотне, тебя опиздюливают, причём как попало и чем попало. После такого "боя", ты заработаешь синяки и шишки, и это в лучшем случае. В отличии от тебя, профессиональный боец, даже если он проиграл схватку, получит гонорар, который тебе не заработать за всю жизнь, а то и за несколько. О тщеславии говорить не приходится, ибо любой профессионал, пока он интересен, пока люди идут на его бои и ему с этого платят деньги- будет выступать до последнего. Это всего лишь бизнес, с которого кормится очень много народа. Рано или поздно, каждый спортсмен сталкивается с проблемой возраста, и тут уж, базара нет, его звезда начинает двигаться к закату.
Надеюсь, доходчиво?!
Ну в случае с Федором, то он заработал за бой 300 000 баксов. За минусом налогов, сборов, менеджеров и т.п.не густо. Или он совсем не умеет деньгами управлять или тратит налево и направо. Т.к. Ранее думаю он уже должен был заработать на безбедную старость. Если же не ради денег, то дурак.
Quote:
Ну в случае с Федором, то он заработал за бой 300 000 баксов. За минусом налогов, сборов, менеджеров и т.п.не густо. Или он совсем не умеет деньгами управлять или тратит налево и направо. Т.к. Ранее думаю он уже должен был заработать на безбедную старость. Если же не ради денег, то дурак.
300 штук, насколько я помню, это в случае победы, а Фёдор проиграл, значит и того меньше. С учётом вычетов, действительно не густо, однако и Емельяненко уже давно не император, оттого и гонорары за бои отнюдь не императорские. Ну, а рисковать своим здоровьем за идею, за здорово живёшь, на халяву за Родину, думаю, что дураков нема, ибо капитализм и рыночные отношения!
KapitanNemo 27.01.2019 в 19:28:16 # 710306
Бейдер победил Митриона.
Федор перестал переводить бой в борьбу. Вести бой с теми, кто на голову выше применяя только бокс рискованно.
Бейдер очень сильный и техничный.
Наверно только бойцы из UFC: Стипе Миотич, Френсис Нгану или Корми дадут ему бой.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 27.01.2019 19:23:43
Wolfkz 27.01.2019 в 18:56:31 # 710297
Quote:
300 штук, насколько я помню, это в случае победы, а Фёдор проиграл, значит и того меньше. С учётом вычетов, действительно не густо, однако и Емельяненко уже давно не император, оттого и гонорары за бои отнюдь не императорские. Ну, а рисковать своим здоровьем за идею, за здорово живёшь, на халяву за Родину, думаю, что дураков нема, ибо капитализм и рыночные отношения!
Wolfkz 27.01.2019 в 18:56:31 # 710297
Quote:
Ну в случае с Федором, то он заработал за бой 300 000 баксов. За минусом налогов, сборов, менеджеров и т.п.не густо. Или он совсем не умеет деньгами управлять или тратит налево и направо. Т.к. Ранее думаю он уже должен был заработать на безбедную старость. Если же не ради денег, то дурак.
300 штук, насколько я помню, это в случае победы, а Фёдор проиграл, значит и того меньше. С учётом вычетов, действительно не густо, однако и Емельяненко уже давно не император, оттого и гонорары за бои отнюдь не императорские. Ну, а рисковать своим здоровьем за идею, за здорово живёшь, на халяву за Родину, думаю, что дураков нема, ибо капитализм и рыночные отношения!
Тупой ты Горынычь.
Деньги одно.
Честь другое !
Ему надо было сто раз подумать .
Чем на ринг выходить.
Даже новый мерседес со временем ломается.
Quote:
Тупой ты Горынычь.
Деньги одно.
Честь другое !
Ему надо было сто раз подумать .
Чем на ринг выходить.
Даже новый мерседес со временем ломается.
Деньги одно.
Честь другое !
Ему надо было сто раз подумать .
Чем на ринг выходить.
Даже новый мерседес со временем ломается.
Ну, если уж я тупой, а тем не мене рассуждаю здраво, то сложно представить, на сколько сильно ты себе седлом голову натёр, коль считаешь проигрыш возрастного бойца позором и утратой чести.
ПС
Да ещё как щегол каралками балуешься, ну это ваще писец!