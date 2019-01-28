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Спорт
Футбольный клуб «Тараз» подписал бразильца за 400 тысяч евро
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едридмадрид 28 Января 2019 в 12:34:40
Бразильский атакующий полузащитник Эливелто Рибейру Дантас в предстоящем сезоне будет защищать честь «Тараза», сообщает СИА «SPORTINFORM».

27-летний плеймейкер, способный играть и в позиции вингера, заключил соглашение с командой Вахида Масудова. Эливелто перешел в качестве свободного агента из латвийского РФШ, а авторитетный немецкий портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. Отметим, что бразилец имел и другие варианты для продолжения карьеры, в частности, им интересовались клубы первого российского дивизиона. Но Эливелто выбрал «Тараз».

Ранее он также защищал цвета «Империала» из Рио-де-Жанейро, откуда перебрался в литовский «Экранас». В этой стране он также успел поиграть за «Жальгирис», а затем уехал в Израиль, подписав контракт с «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Напомним, что первыми иностранными легионерами жамбылцев стали сербские игроки Михайло Йованович и Неманья Суботич.

https://sport.inform.kz/ru/post/taraz-podpisal-braziltsa-za-400-tysyach-evro
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 28.01.2019 в 12:51:22   # 710362
400 тысяч евро это же бюджет Тараза
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