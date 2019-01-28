Футбольный клуб «Тараз» подписал бразильца за 400 тысяч евро

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едридмадрид 28 Января 2019 в 12:34:40
27-летний плеймейкер, способный играть и в позиции вингера, заключил соглашение с командой Вахида Масудова. Эливелто перешел в качестве свободного агента из латвийского РФШ, а авторитетный немецкий портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. Отметим, что бразилец имел и другие варианты для продолжения карьеры, в частности, им интересовались клубы первого российского дивизиона. Но Эливелто выбрал «Тараз».
Ранее он также защищал цвета «Империала» из Рио-де-Жанейро, откуда перебрался в литовский «Экранас». В этой стране он также успел поиграть за «Жальгирис», а затем уехал в Израиль, подписав контракт с «Маккаби» из Петах-Тиквы.
Напомним, что первыми иностранными легионерами жамбылцев стали сербские игроки Михайло Йованович и Неманья Суботич.
https://sport.inform.kz/ru/post/taraz-podpisal-braziltsa-za-400-tysyach-evro