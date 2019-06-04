20-летний казахстанец стал первым чемпионом мира по стрельбе из лука с коня

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danilov 04 Июня 2019 в 15:10:29
В Нур-Султане во время фестиваля Nur-Sultan Ethno Fest прошёл первый чемпионат мира по стрельбе из лука с коня. Казахстанский лучник Ералхан Айкоз стал чемпионом мира по этому виду спорта, сообщили в
В соревнования участвовали 25 спортсменов из 12 стран мира. В первый день они проходили по правилам азиатского стиля, а во второй – по правилам турецкого и казахского стилей.
Призовых мест было пять:
1 место – Ералхан Айкоз (Казахстан);
2 место – Эрденесувд Эрдене (Монголия);
3 место – Ли Сунг Хо (Южная Корея);
4 место – Абзал Тулыбеков (Казахстан);
5 место – Михай Козмей (Румыния).
Ералхану Айкозу 20 лет, он родился в Туркестанской области. Он начал заниматься стрельбой из лука с 2014 года, а уже 2015 году занял первое место на чемпионате среди юношей, затем ещё раз повторил свой успех в 2017 году.
В 2018 году Ералхан выиграл чемпионат среди молодёжи, в 2019 году занял второе место, неоднократно выигрывал международные соревнования, участвовал в различных фестивалях.
https://informburo.kz/novosti/20-letniy-kazahstanec-stal-pervym-chempionom-mira-po-strelbe-iz-luka-s-konya.html
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