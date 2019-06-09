Возвращение короля: Головкин сокрушил Роллса

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едридмадрид 09 Июня 2019 в 12:49:08
Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 килограммов) и стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В раунде GGG отправил Роллса в нокаут.
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Напомним, этот поединок стал для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В конце апреля казахстанец объявил о расставании с Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. К этому поединку казахстанца готовил новый наставник Джонатан Бэнкс.
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