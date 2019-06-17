Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

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едридмадрид 17 Июня 2019 в 15:04:54
Корейцы открыли счет уже на пятой минуте, реализовав пенальти. Защитник сборной Украины Данила Бескоровайный сбил в своей штрафной Ким Се Уна, и арбитр после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый. Ли Кан Ин ударом в правый нижний угол переиграл вратаря Андрея Лунина. Украинский голкипер принадлежит мадридскому «Реалу», но прошлый сезон провел в аренду в «Леганесе».
На 34-й минуте равенство в счете было восстановлено. После подачи со штрафного корейцы неудачно выбили мяч из-под ног Алексея Халева, и никем не прикрытый Владислав Супряга поразил ворота Ли Кван Ёна.
На 53-й минуте сборная Украины вышла вперед. Ефим Конопля протащил мяч к чужой штрафной, и после рикошета Супряга оформил дубль. Нападающий киевского «Динамо» точно пробил под дальнюю штангу.
Окончательный счет украинские футболисты установили на 89-й минуте. Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили совершил сольный проход и ударом из-за штрафной поразил дальний угол.
Ранее в матче за третье место сборная Эквадора в дополнительное время победила Италию со счетом 1:0. Единственный гол на 104-й минуте забил защитник южноамериканской команды Ричард Мина.
Сборная Украины на первом этапе финального турнира чемпионата мира заняла первое место в группе D, опередив США, Нигерию и Катар. Команда Александра Петракова победила американцев (2:1) и катарцев (1:0), сыграв вничью с африканской сборной (1:1).
В 1/8 финала Украина разгромила Панаму со счетом 4:1. Дубль оформил 18-летний нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан, по голу забили выступающие за киевское «Динамо» Денис Попов и Сергей Булеца.
На четвертьфинальной стадии украинцы одолели сборную Колумбии (1:0) благодаря мячу Сикана. В полуфинале команда прошла Италию (1:0), единственный гол на 65-й минуте забил Булеца. При этом с 79-й минуты Украина играла в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Попов.
Сборная Украины участвовала в молодежном чемпионате мира четвертый раз. Ранее в 2001, 2005 и 2015 годах команда вылетала на стадии 1/8 финала.
Молодежные чемпионаты мира по футболу проводятся с 1977 года раз в два года. Сборная СССР завоевала на этих соревнованиях три медали. В 1977 году на дебютном турнире в Тунисе команда выиграла золото, в финале одолев Мексику (2:2, по пенальти 9:8). Лучшим футболистом чемпионата был признан советский защитник Владимир Бессонов, забивший оба гола в решающем матче.
В 1979 году в Японии молодежная сборная СССР заняла второе место, уступив в финале Аргентине во главе с Диего Марадоной (1:3). В 1991 году в Португалии советские футболисты выиграли бронзу, победив в матче за третье место Австралию (1:1, по пенальти 5:4).
Сборная России за всю историю принимала участие лишь в двух финальных турнирах молодежных чемпионатов мира. В 1993 и 1995 годах команда вылетала на стадии четвертьфинала. С тех пор российская «молодежка» ни разу не прошла квалификацию.
Автор: Роман Фейгин.
https://sportrbc.ru/news/5d052f8d9a7947734b1e4854