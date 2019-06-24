"Лос-Анджелес" во втором раунде драфта НХЛ выбрал уроженца Узбекистана из города Ташкента.

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едридмадрид 24 Июня 2019 в 09:26:21
"Раньше я делал это, но мне не очень понравилось, - сказал Калиев. - Может быть совсем чуть-чуть. Этого достаточно. Мне нравится, когда шайба скользит по крюку. Но мне нравится лента на другом конце клюшки, где рука. Целый моток туда уходит".
Калиев добился успеха. Правый крайний (рост - 185,5 см, вес - 81,5 кг) занял четвертое место в Хоккейной лиге Онтарио (ОХЛ) по заброшенным шайбам (51 в 67 играх). По реализации большинства он второй в лиге (20 голов), а по набранным очкам (102) - шестой.
Форвард завершает второй сезон подряд, забивая не менее 30 голов (31 в прошлом году в 68 матчах). Калиев - первый хоккеист лиги после Алекса Гальченюка ("Аризона Койотиз"), которому удалось забросить не менее 30 шайб в 16-летнем возрасте. Гальченюк забил 31 в чемпионате 2010-11 годов.
За два сезона в ОХЛ Калиев сыграл 135 матчей и набрал в них 150 (82+68) очков.
В промежуточном рейтинге Центрального скаутского бюро (ЦСБ) среди игроков, выступающих в Северной Америке, он занял 11-е место.
"Его бросок и умение читать игру помогли ему выйти на следующий уровень, - говорит Карл Стюарт из ЦСБ. - Он никогда не передерживает шайбу, всегда знает, что делать дальше еще до того, как шайба окажется у него на крюке".
Эти качества позволили Калиеву обратить на себя внимание во время "Матча звезд CHL" 23 января. Свой первый гол в той игре он забил броском в касание из правого круга вбрасывания, открыв счет. В том матче он оформил дубль
"Калиев знает, как найти свободный лед, поэтому у него есть место и время, чтобы принять решение, - говорит Стюарт. - Но он может играть и в условиях плотного давления за счет отличного понимания игры. К этому надо добавить его бросок, с которым не стыдно играть в НХЛ. Он может забить с любой точки".
Калиев родился в Узбекистане в Ташкенте, но переехал в Нью-Йорк, когда ему было два года. В 14 лет он перебрался в Мичиган, чтобы продолжить хоккейное образование в хоккейной школе Little Caesars and Compuware. Это случилось после того, как клуб "Гамильтон Буллдогз" выбрал Калиева во втором раунде драфта ОХЛ 2017 года под 26-м номером.
"Я хотел играть против лучших и поэтому выбрал ОХЛ, - сказал хоккеист. - В Мичигане мне помогли подготовиться к игре в этой лиге. Там играли жестче и быстрее".
Калиев играет результативно не только в регулярном чемпионате, но и в кубковых играх. В прошлом году он помог "Гамильтону" стать победителем плей-офф в ОХЛ и выйти в розыгрыш Мемориального кубка, набрав 11 (3+8) очков в 21 поединке. В "Буллдогз" полагают, что в этом году его вклад в игру команды окажется еще более значительным.
В нынешнем чемпионате на руку Калиеву сыграло еще и то, что его партнером по звену стал Мэттью Стром, задрафтованный "Филадельфией Флайерз" в 2017 году в четвертом раунде под 106-м номером. Стром установил личные рекорды по заброшенным шайбам, голевым передачам и набранным очкам в этом сезоне.
"Меня поражает, как он может создать момент из ничего, - говорит Стром. - У него лучший бросок из тех, что я видел сам. Он может забить отовсюду. В ОХЛ он как Александр Овечкин или Патрик Лайне. И он блестяще разыгрывает комбинации. Когда соперник ждет от него броска, он отдает пас, и в девяти случаях из десяти шайба ложится прямо в крюк партнеру, который забивает в касание".
Калиев рад, что у него есть шанс стать первым игроком из "Гамильтона", которого задрафтует клуб НХЛ. "Буллдогз" играют в этом городе с 2015 года, переехав туда из Бельвилля.
"Он не сможет запугать соперника или заставить его бежать назад. Но он может сыграть в пас и открыться под ответную передачу, - говорит Стюарт. - Он играет близко к воротам соперника, но способен вести борьбу за шайбу в средней зоне и обороняться в своей".
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/los-andzheles-vo-vtorom-raunde-drafta-nhl-vybral-urozhenca-uzbekistana-1557885/
https://sportmail.ru/news/hockey-nhl/37675702/
https://www.nhl.com/ru/news/kaliyevs-unique-stick-work-makes-him-top-prospect-for-2019-nhl-draft/c-306647718
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