" ФК Ордабасы" выиграл в Грузии у " Торпедо" и вышел в следующий раунд, где встретится с сильным клубом из Чехии «Младой Болеслав»

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едридмадрид 22 Июля 2019 в 07:49:43
Во втором раунде «Ордабасы» сыграет с чешской «Младой Болеслав». Первый матч пройдет 25 июля в Чехии, ответный — 1 августа в Шымкенте.
Напомним, в первом матче первого раунда «Ордабасы» дома обыграл «Торпедо» со счетом 1:0 — отличился Темирлан Ерланов. Ответная игра в Грузии завершилась победой казахстанцев 2:0 — забили Мирзад Механович и Зиги Бадибанга.
Соперником «Ордабасы» во втором раунде станет чешская «Млада Болеслав». Этот клуб на Transfermarkt сейчас с ценником в 12,95 миллиона евро. Форвард Николай Комличенко с большим отрывом лидирует среди самых дорогих футболистов — 3,5 миллиона евро. «Ордабасы» же стоит 15,93 миллиона евро. У шымкентского клуба самый дорогой игрок это нападающий Алексей Щеткин (1,8 миллиона евро). Котировки букмекеров на первую встречу команд: победа «Млады Болеслав» — 1.5, ничья — 4.18, победа «Ордабасы» — 6.55. Первый матч состоится 25 июля в Чехии. Ответный в Шымкенте 1 августа.
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