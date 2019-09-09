Десятый финиш в проекте I Run Kazakhstan

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danilov 09 Сентября 2019 в 15:22:44
I Run Kazakhstan в предгорьях Западного Тянь-Шаня,
каньон реки Аксу, Туркестанской области.
4 сентября 2019 года алматинский путешественник, непрофессиональный атлет, Александр Габченко пробежал 32 км по диким тропам вдоль каньона реки Аксу, Туркестанской области с вертикальным набором высоты порядка 280 м, за 4 часа и 50 минут.
"Забег по каньону Аксу, пожалуй, наиболее трудоёмкий в проекте I Run Kazakhstan. Организму досталась серьезная работа в зоне среднегорья, среди труднопроходимых зарослей шиповника, на диких склонах реки", - рассказал бегун-путешественник Александр Габченко.
Река Аксу рождается на северных склонах Таласского Алатау, питается от ледников под вершиной Аксутау. Протяженность реки порядка 130 км. Мощная, горная река с бурным течением, в мае – голубая, летом – молочно-белого цвета. В месте слияния Малой и Большой Аксу начинается удивительный по красоте каньон Аксу, глубиной до 500 м, расстояние между верхними краями каньона местами достигает 700-800 м, а местами всего 1 метр и меньше. Спуск в каньон довольно сложен, а отвесные берега реки на некоторых участках делают его труднопроходимым.
Прогреваемые солнцем скалы и горная река, обеспечивающая влажность воздуха, создают в каньоне микроклимат естественной оранжереи, благодаря чему здесь можно встретить реликтовые растения давно минувших эпох. По своим параметрам каньон можно признать одним из крупнейших в Казахстане. И конечно, без сомнений, каньон реки Аксу является одной из наиболее живописных ландшафтных достопримечательностей Туркестанской области.
Именно поэтому каньон реки Аксу избран локацией для реализации десятого этапа Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan.
"Предгорья Таласского Алатау настоящая здравница, и могли бы стать местом для активного отдыха жителей Шымкента и близлежащих селений. Эти места отлично подходят и для Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan. Каньон реки Аксу весьма привлекателен в туристическом плане, но в тоже время, хочу отметить, ему нужно больше заботы и бережливого природопользования. Необходимо культивировать здесь рачительное отношение к дикой природе" – поделился впечатлениями бегун-путешественник Александр Габченко.
На благодатной шымкентской земле к забегу присоединился местный энтузиаст-марафонец Артём Орлянский. Впервые он пробежал тропу вдоль каньона реки Аксу по пересеченной местности и воочию убедился в красоте этих мест.
"Удивительно, что именно благодаря проекту Александра Габченко я смог по достоинству оценить те роскошные природные возможности, которыми располагает наша область в районе реки Аксу. Эта природная жемчужина великолепно подходит для прогулок, походов и беговых тренировок на свежем воздухе", - рассказал марафонец-любитель Артём Орлянский.
I Run Kazakhstan – уникальный, беговой проект, в котором непрофессиональный атлет, путешественник Александр Габченко поставил перед собой нетривиальную задачу – совершить серию концептуальных приключенческих забегов на пересечённой местности, в каждом из 14 регионов республики. Тем самым пробежать наиболее восхитительные природные и ландшафтные достопримечательности Казахстана. По замыслу автора, проект I Run Kazakhstan поможет открыть республику с новой стороны, – как страну богатую природными локациями для активного образа жизни, внутреннего туризма и путешествий.
На данный момент реализовано десять забегов. Первый из них состоялся 26 сентября 2018 года. 30-ти километровый маршрут на пересечённой местности преодолён в природном парке Бурабай, Акмолинской области. Второй забег реализован 29 октября в уникальном реликтовом бору Аманкарагай, Костанайской области. Третий маршрут преодолён 8 февраля 2019 г. по берегу Каспийского моря на полуострове Мангышлак, Мангистауской области. Четвёртый, 16 марта 2019 г. по горному массиву Актау природного парка Алтын-Эмель, Алматинской области. В июне 2019 г. реализованы: пятый забег на 35,4 км в горах Кент, Каркаралинского природного парка, Карагандинской области, и шестой, в Баянаульском природном парке Павлодарской области. Седьмой забег принимал горнолесной оазис Имантау, Северо-Казахстанской области. Восьмой этап реализован в июле на Алтае, в Восточно-Казахстанской области, маршрут забега пролегал по хребту Проходной белок. Девятый забег состоялся в августе 2019 г. в диких Песках Баркын, Уилского района Актюбинской области.
Выбор дистанции зависит от природного ландшафта, высотного профиля и доступности инфраструктуры. Забеги проходят в автономном режиме.
Неоценимую помощь в реализации забега в Туркестанской области оказало местное сообщество Shymkent Running Club.
Справка:
Александр Габченко - не профессиональный атлет, путешественник и автор популярного аутдор-блога в Инстаграм @gabchenko_kz с более чем пятнадцатилетним стажем самых разнообразных экспедиций.
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