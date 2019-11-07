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Спорт
Головкину официально назначили следующего соперника
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danilov 07 Ноября 2019 в 11:38:34
Со-промоутер Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн рассказал, что Международная федерация бокса (IBF) обязала казахстанского боксера провести защиту своего пояса чемпиона мира в среднем весе.

Как и ожидалось, следующим соперником Головкина станет непобежденный польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Бой должен состояться в феврале (рабочие даты — 8-го и 29-го), а местом его проведения называется Wintrust Arena в Чикаго (США).

Напомним, титул IBF Головкин завоевал 5 октября, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Также Геннадию достался и вакантный пояс чемпиона мира по версии IBO.

Источник: Sports.kz
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