Головкину официально назначили следующего соперника

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danilov 07 Ноября 2019 в 11:38:34
Как и ожидалось, следующим соперником Головкина станет непобежденный польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Бой должен состояться в феврале (рабочие даты — 8-го и 29-го), а местом его проведения называется Wintrust Arena в Чикаго (США).
Напомним, титул IBF Головкин завоевал 5 октября, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Также Геннадию достался и вакантный пояс чемпиона мира по версии IBO.
Источник: Sports.kz
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