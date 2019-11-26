Объявлена дата боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном

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danilov 26 Ноября 2019 в 14:30:50
Менеджер российского бойца Али Абдельазиз опубликовал в Instagram фото фрагмента контракта с подписью Нурмагомедова, именем соперника и датой поединка. Событие намечено на 18 апреля.
"Поехали. Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. Этот человек просил избиения долгое время и теперь заслужил его 18 апреля. Орел приземлится в Бруклине еще один раз. Это ради фанатов", - написал менеджер.
Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы. После этого Нурмагомедов победил Эла Яквинту, принявшему поединок на коротком уведомлении, и впервые завладел поясом чемпиона UFC в легком весе.
Последний поединок Нурмагомедов провел 7 сентября, когда на турнире UFC в Абу-Даби победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий прием в третьем раунде, и защитил чемпионский титул организации в лёгком весе.
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