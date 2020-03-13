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danilov 13 Марта 2020 в 11:30:12
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на следующей неделе объявит о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции — L'Equipe.
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htmaker
13.03.2020 в 11:50:12
# 742818
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