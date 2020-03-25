Губернатор Токио объявила о переносе Олимпиады

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danilov 25 Марта 2020 в 18:23:25
В случае ее переноса на будущий год название останется прежним — "Токио-2020", добавила она.
С предложением перенести Игры обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Мы подтвердили, что отмены Олимпиады быть не может. Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год", — сказал он.
По его словам, Бах ответил на это, что согласен "на сто процентов".
https://rsport.ria.ru/20200324/1569077775.html