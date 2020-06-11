Мария Агапова о том, почему не вернется в Казахстан

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danilov 11 Июня 2020 в 18:30:21
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Девушка призналась, что хотела бы остаться жить в США.
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"Ну, приеду я в Казахстан - что я там буду делать? У меня там нет зала, чтобы тренироваться. Там, конечно, меня сейчас много кто захочет позвать к себе в зал, но как я там вырасту, как боец? Никак! Я наоборот уйду вниз. Здесь, в АТТ, столько знаменитых бойцов! Это просто клад! Этот зал = просто олимп великих воинов", - говорит девушка.
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Мария отмечает, что в Штатах она может реализовать свои возможности, и не только спортивные.
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"Я - очень талантливый человек, я дерусь, пишу картины и книги. Кому это нужно в Казахстане? Никому. В Казахстане у меня есть возможность... Не знаю... Официанткой пойти работать за 100 долларов в месяц, или на охрану в клуб встать. Не знаю, что там делать, у меня там нет никаких возможностей реализовать себя".
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Агапова считает, что ее родной Павлодар - серый город, в котором ей было некомфортно.
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"Такой, серый город, люди - единственные, кто поддерживал во мне жизнь. Этот город - это просто... (вздыхает) Место, которое высасывает всю энергию. Начинается с того, что я просыпаюсь, открываю окно - а весь подоконник в какой-то золе. Я его каждый вечер вытираю, а наутро он опять грязный. Выходишь, выглядываешь в окно - а там заводы, которые засерают воздух. Все люди, даже те, которые добрые и хорошие - на них тоже давит этот город, они становятся злыми, агрессивными. Он просто давит".
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Дома в Америке у Марии висит казахстанский флаг. Девушка утверждает, что старается оставаться патриотом.
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"Ну, я родилась там и выросла. Вот и все. Казахстан - это моя родина, я там родилась и выросла. Я с этим уже ничего не поделаю. Маму не выбирают - родину тоже не выбирают.
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Я стараюсь быть патриотом своей страны, но лучше буду патриотом где-нибудь в Америке. Хотя, Алматы очень люблю, все еще люблю. Просто в Казахстане тяжело жить - по крайней мере, мне", - призналась спортсменка.
https://youtu.be/WQS-HVlJRyQ
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 11.06.2020 в 19:22:41 # 752561
кстати мы с мужиками в спорт зале на этой недели как раз за неё говорили , у неё впервые ПЕРВЫЙ БОЙ в UFC и по моему она впервые кто представляет Казахстан,
с мужиками как раз 14 ( бой вроде 13 но там разница по времени с США) июня собираемся посмотреть , она в предварительной карте ( на разогреве) будет биться там вроде должна была быть бразилианка против неё а в итоги в клетку американка войдёт против Марии
короче удачи ей