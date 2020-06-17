Боец из Казахстана Агапова получила бонус за яркую победу на UFC on ESPN 10

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 17 Июня 2020 в 17:29:23
Агапова, первая женщина-боец в UFC из Казахстана, продемонстрировала впечатляющее выступление в первом поединке под баннером сильнейшей лиги мира и на третьей минуте финишировала американку Ханну Сайферс удушающим приемом.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) опубликовала размеры гонораров участников турнира UFC Vegas 2 в Лас-Вегасе 13 июня, на котором свой дебютный поединок в UFC провела казахстанка Мария Агапова, сообщает Sports.kz.
В своем бою Мария сабмишеном в первом раунде взяла верх над американской Ханной Сайферс.
Как передает Bloodyelbow.com, гонорар Агаповой составил 20 тысяч долларов (включая бонус за победу в размере 10 тысяч), а Сайферс — 35 тысяч долларов.
Победительница главного боя турнира Синтия Кавильо заработала $122,750 (включая «победные» $55,000 и сумму в размере $12,750, вычтенную из гонорара ее соперницы Джессики Ай за перевес). Вознаграждение Ай составило $38,250.
Стоит отметить, что данные суммы указаны без учета спонсорских выплат и дополнительных бонусов. Ранее в зарубежных СМИ звучала информация, что помимо основного гонорара Мария Агапова была удостоена бонуса в размере 50 тысяч долларов за одно из самых ярких выступлений вечера.
https://vmma.ru/2020/06/14/boec-iz-kazakhstana-agapova-poluchila-b/
https://www.sports.kz/news/stal-izvesten-gonorar-kazahstanki-marii-agapovoy-za-debyutnyiy-boy-v-ufc
Комментарии, по рейтингу, по дате