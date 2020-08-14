Татьяна Лесовая: Детский спорт должен быть бесплатным

В советское время тоже отсеивали. Я ж и говорю, что многие дети занимались в 5-7 секциях за время школы, нигде долго не задерживаясь. Но это всё равно было неплохо с точки зрения отвлечения детей от улицы и предоставления возможности попробовать себя везде. А задерживались либо талантливые, либо очень упорные.В принципе, если ты не был уж совсем нефактурным для своего вида спорта или уж совсем неспособным ни на что, то тебя могли держать в секции годами и не за талант, а просто за упорство и добросовестность. Например, со мной так было. Было очевидно, что олимпийский чемпион из меня не вырастет, то меня не отчисляли за добросовестность и преданность, пока я сам не ушёл. Именно массовость давала результат. Набирали 50 человек, через два месяца оставалось тридцать, через год - пятнадцать, через два - семь, через четыре - один-два. Это было настоящее сито, через которое просеивались таланты