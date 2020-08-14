Татьяна Лесовая: Детский спорт должен быть бесплатным

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 14 Августа 2020 в 08:57:58
Сегодня Татьяна Дмитриевна работает тренером в алматинской СШВСМ. И пока остается самым титулованным атлетом республики среди метателей диска. Она не только победитель многих международных состязаний, чемпионка СССР и призер Олимпийских игр, но и рекордсменка республики. Ее рекорд - 68 метров 18 сантиметров, установленный в 1982 году, так никто и не побил.
- Даже близко к нему никто не подобрался, - с сожалением констатирует Татьяна Дмитриевна. - Это все из-за халатного отношения спортивных чиновников к подрастающему поколению. Я много лет готовлю спортивные кадры. Работаю не только с метателями диска, но и с метателями молота и толкателями ядра. И все время мы, тренеры, сталкиваемся с проблемами. Зимой нам вообще негде тренироваться. Да и летом нет нормальных условий. Метателям нужен специальный стадион, огороженный сетками. А его у нас нет.
Сегодня тренируемся на запасном поле Центрального стадиона. Занимаемся всего два часа три раза в неделю. Это очень мало. Ведь, чтобы появились результаты, атлету нужно тренироваться каждый день. А все из-за нехватки средств. Ведь наше учебное заведение арендует это поле. В советское время такого не было. Мы занимались, сколько нужно и когда нужно. И все было бесплатно. Помню, даже у нас в республике была серьезная конкуренция среди метателей. А сегодня всего несколько человек занимаются в Алматы метательными дисциплинами. Еще есть пара-тройка ребят и девчонок в Караганде...
- А как же ваша подопечная - метательница молота Диана НУСУПБЕКОВА, которая входит в состав сборной Казахстана? Она ведь очень перспективная…
- Девочка варится в собственном соку. Нет конкуренции. Нужно, чтобы рядом с ней были прогрессирующие спортсмены. Тогда и рост будет. Нет у нас также учебно-тренировочных сборов, нечасто мы выезжаем и на международные турниры. К примеру, моя дочь Мария ТЕЛУШКИНА подавала большие надежды в метании диска. Она выполнила олимпийский норматив - 61 метр - и попала на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Перед Бразилией ее повезли в Португалию для адаптации. А меня, тренера, который знает ее психику, технические ошибки, туда не взяли. Потом была Олимпиада. Тоже без меня. Мария приехала из Рио и сказала: “Не помню, как зашла в сектор для бросков и как вышла оттуда”. Это говорит о том, что ею никто не занимался. Рядом не было ни тренера, ни психолога. Она была предоставлена сама себе. Отсюда и результат. Из 33 участников Игр Маша стала 32-й.
- А когда вы участвовали в Олимпиаде-80, ощущали поддержку тренеров?
- Ощущала. Рядом был мой тренер и муж Владимир ЛЕСОВОЙ. Да и тренеры сборной СССР занимались нами. Помню, на одной из тренировок я метнула диск аж на 71 метр 30 сантиметров (на тот момент это было выше мирового рекорда. - А. А.)! Случилось это на базе в подмосковном Подольске. И тренеры посоветовали мне оттуда не уезжать, чтобы спокойно готовиться. Я всю московскую Олимпиаду там и прожила.
- Вспомните о той конкуренции, которая была в сборной СССР.
- Никакого блата. Старые заслуги не учитывались. Даже олимпийская чемпионка-1972 Фаина МЕЛЬНИК боролась с нами за место в сборной. Все решалось на двух основных стартах. Нужно было показать хорошие результаты на соревнованиях на призы газеты “Правда” и на призы братьев Знаменских. На первом отборе я стала первой с результатом 66 метров 80 сантиметров, на втором уступила только Галине МУРАШОВОЙ. И только после этого смогла стать участницей Московских Игр.
- Кто, на ваш взгляд, тогда был фаворитом в метании диска среди женщин?
- В первую очередь это Эвелин ЯЛЬ из ГДР - олимпийская чемпионка 1976 года. Хорошие результаты были в то время у немок Маргариты ПУФЕ и Гизелы БАЙЕР. 71 метр 80 сантиметров показала на чемпионате своей страны болгарка Мария ПЕТКОВА-ВЕРГОВА. Да и нашу олимпийскую чемпионку Фаину Мельник со счетов сбрасывать было нельзя. Это была ее третья Олимпиада.
- Как же вам удалось завоевать бронзу на Олимпиаде-80?
- Квалификацию я прошла легко. А в финале, когда все сделали по три броска, стало известно, что я попала в восьмерку сильнейших. Главная задача была выполнена. И я уже не так сильно волновалась. Это, наверное, и сыграло решающую роль. Первую свою попытку среди лучших восьми спортсменок я сделала после всех соперниц и сразу оказалась третьей - 64 метре 12 сантиметров. Но вскоре мой показатель остался далеко внизу. Эвелин Яль уже со второй попытки установила новый олимпийский рекорд. А затем превысила свое же достижение на 20 сантиметров. Этот рекорд (69,96 м) попыталась побить Мария Петкова-Вергова. Но ее заключительный бросок достиг отметки в 67,90 метра.
Я вошла в сектор и метнула снаряд на 67 метров 40 сантиметров. Села и жду окончания соревнований. Подходит Мурашова и говорит: “Татьяна, ты третья…” Я поняла, что выиграла бронзовую награду только после выступления последней участницы Игр.
- Вы верите, что когда-нибудь ваш рекорд будет побит в Казахстане?
- Я этого очень хочу. Мечтаю, чтобы его побили именно мои ученицы. Но это произойдет только в том случае, если Федерация легкой атлетики Казахстана повернется лицом к детскому спорту и будет вкладывать в него деньги. Необходимо строить хотя бы модульные арены, где метателям можно было бы тренироваться круглый год.
На носу зима, а у нас опять старая проблема: где будем метать? Сколько лет это может повторяться? Налицо непрофессионализм спортивных функционеров. В легкой атлетике каждый живет сегодняшним днем.
В нашей федерации не умеют слушать тренеров. Мы для них никто!
https://time.kz/articles/sport/2020/08/12/tatyana-lesovaya-detskij-sport-dolzhen-byt-besplatnym
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 14.08.2020 в 12:00:16 # 760448
Ара горный 14.08.2020 в 13:51:46 # 760452
Нужно развивать общую культуру спорта, например сейчас очень много уличных спортивных комплексов строятся со стороны государства, так же ежегодно в некоторых города проводятся марафоны, строятся ледовые и другие стадионы, то есть мы идем в правильном направлении. Все это дальше развивать и пропагандировать, давать например облегченные кредиты и налоговые льготы для открытия частных тренажерных залов, больше проводить по всем городам всеобщие марафоны, развивать любительский футболы и т.д. и т.п.
А за достижениями советской империи не стоит гнаться, жопа порвется.
Цитата: Софруджу от 14.08.2020 07:54:19
Мда. Вот вспоминаю свой класс в 70-е годы. От 30 до 70 процентов в разные годы (в разном возрасте) занимались спортом довольно серьёзно. По несколько лет. С ежедневными тренировками, иногда даже по две в день. С соревнованиями. Имели спортивные разряды. Таких, кто совсем не занимался, было человека три. Обычно они ходили в музыкальные школы. Остальные тоже занимались в секциях, но менее серьёзно. Обычно записывались ко всем тренерам, кто приходил в школу, но тренировались от 1 месяца до года, потом записывались в другую секцию и т.д. Вот, может, я что не знаю сейчас про школу. Кто более в курсе, поправьте меня. Но мне кажется, что сейчас в каждом классе в среднем 2-3 спортсмена. Если где больше, то где-то ни одного
Мда. Вот вспоминаю свой класс в 70-е годы. От 30 до 70 процентов в разные годы (в разном возрасте) занимались спортом довольно серьёзно. По несколько лет. С ежедневными тренировками, иногда даже по две в день. С соревнованиями. Имели спортивные разряды. Таких, кто совсем не занимался, было человека три. Обычно они ходили в музыкальные школы. Остальные тоже занимались в секциях, но менее серьёзно. Обычно записывались ко всем тренерам, кто приходил в школу, но тренировались от 1 месяца до года, потом записывались в другую секцию и т.д. Вот, может, я что не знаю сейчас про школу. Кто более в курсе, поправьте меня. Но мне кажется, что сейчас в каждом классе в среднем 2-3 спортсмена. Если где больше, то где-то ни одного
Сейчас немного по другому, нет моды на проф. спорт, есть мода на здоровое тело. Очень много молодежи не курят, не пьют, занимаются в тренажерных залах, следят за своим здоровьем, принимают БАДы и витамины, это тоже очень неплохо, а возможно даже лучше. Нужно работать именно в этом направлении.
Несколько лет работал в одной конторе в Лужниках, ходили на обед с столовую Олимпийского комитета. Сижу хлебаю первое, напротив меня садится седой суховатый мужичок в стареньком но аккуратном костюме от «Большевички», присмотрелся, Валентин Балахничев. Несколько раз видел тех о ком читал только в журналах.
1. Вы говорите о взрослой молодёжи. А я о детском спорте. Вовсе не профессиональном, а как раз массовом
2. Вы говорите о платных и дорогих модных тренажёрных залах. А я о бесплатном, а значит всем доступном детском спорте
Цитата: Софруджу от 14.08.2020 12:40:06
NBE 14.08.2020 в 14:17:04 # 760456
1. Вы говорите о взрослой молодёжи. А я о детском спорте. Вовсе не профессиональном, а как раз массовом
2. Вы говорите о платных и дорогих модных тренажёрных залах. А я о бесплатном, а значит всем доступном детском спорте
NBE 14.08.2020 в 14:17:04 # 760456
1. Вы говорите о взрослой молодёжи. А я о детском спорте. Вовсе не профессиональном, а как раз массовом
2. Вы говорите о платных и дорогих модных тренажёрных залах. А я о бесплатном, а значит всем доступном детском спорте
Времена поменялись, нельзя взять и перенести то что было в СССР в текущее время. Сейчас много тренажерных залов за 5000 (это в текущее время можно сказать бесплатно) и кружков для детей от 5000. А бесплатные работают на результат, им не нужны все, они там плотно нагружают, что бы выявить таланты, остальные отсеиваются сразу. Время такое, или результат или деньги.
В советское время тоже отсеивали. Я ж и говорю, что многие дети занимались в 5-7 секциях за время школы, нигде долго не задерживаясь. Но это всё равно было неплохо с точки зрения отвлечения детей от улицы и предоставления возможности попробовать себя везде. А задерживались либо талантливые, либо очень упорные.
В принципе, если ты не был уж совсем нефактурным для своего вида спорта или уж совсем неспособным ни на что, то тебя могли держать в секции годами и не за талант, а просто за упорство и добросовестность. Например, со мной так было. Было очевидно, что олимпийский чемпион из меня не вырастет, то меня не отчисляли за добросовестность и преданность, пока я сам не ушёл. Именно массовость давала результат. Набирали 50 человек, через два месяца оставалось тридцать, через год - пятнадцать, через два - семь, через четыре - один-два. Это было настоящее сито, через которое просеивались таланты
Цитата: Софруджу от 14.08.2020 13:51:00
А бесплатные работают на результат, им не нужны все, они там плотно нагружают, что бы выявить таланты, остальные отсеиваются сразу.
В советское время тоже отсеивали. Я ж и говорю, что многие дети занимались в 5-7 секциях за время школы, нигде долго не задерживаясь. Но это всё равно было неплохо с точки зрения отвлечения детей от улицы и предоставления возможности попробовать себя везде. А задерживались либо талантливые, либо очень упорные.
В принципе, если ты не был уж совсем нефактурным для своего вида спорта или уж совсем неспособным ни на что, то тебя могли держать в секции годами и не за талант, а просто за упорство и добросовестность. Например, со мной так было. Было очевидно, что олимпийский чемпион из меня не вырастет, то меня не отчисляли за добросовестность и преданность, пока я сам не ушёл. Именно массовость давала результат. Набирали 50 человек, через два месяца оставалось тридцать, через год - пятнадцать, через два - семь, через четыре - один-два. Это было настоящее сито, через которое просеивались таланты
А бесплатные работают на результат, им не нужны все, они там плотно нагружают, что бы выявить таланты, остальные отсеиваются сразу.
В советское время тоже отсеивали. Я ж и говорю, что многие дети занимались в 5-7 секциях за время школы, нигде долго не задерживаясь. Но это всё равно было неплохо с точки зрения отвлечения детей от улицы и предоставления возможности попробовать себя везде. А задерживались либо талантливые, либо очень упорные.
В принципе, если ты не был уж совсем нефактурным для своего вида спорта или уж совсем неспособным ни на что, то тебя могли держать в секции годами и не за талант, а просто за упорство и добросовестность. Например, со мной так было. Было очевидно, что олимпийский чемпион из меня не вырастет, то меня не отчисляли за добросовестность и преданность, пока я сам не ушёл. Именно массовость давала результат. Набирали 50 человек, через два месяца оставалось тридцать, через год - пятнадцать, через два - семь, через четыре - один-два. Это было настоящее сито, через которое просеивались таланты
вы не учитываете что поддержка такого сито стоит больших ресурсов государства (не каждое развитое государство такое потянет), поэтому на профи уровне оставить 2-3 вида, а остальное отдать на откуп кружкам, пусть дети играются и улучшают здоровье.
Цитата: старик от 14.08.2020 14:26:02В нашем цехе " работало" трое футболистов из "Кузбасса")))
Похоже что Lokki прав: все бабки на футбол. Я так понимаю от него сплошные выгоды игрокам руководителям и околофутбольной тусовке, короче ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ к этому спорту. В мое спортивное время в нашем виде были и призеры Европы и чемпионы мира и призеры Союза, но кто о них знал!? Зато Дыжин(Металлург) гол забил! Это знали все! И квартиры раздавались только футболистам. С тех пор мало что изменилось: клубные игроки -миллионеры. Помню как исторически недавно был удивлен что у Кержакова есть пресс секретарь! А сейчас не удивляюсь ни трехэтажным особнякам ни угощению дорогущим шампанским ВСЕХ посетителей бара щедрыми футболистами.
Похоже что Lokki прав: все бабки на футбол. Я так понимаю от него сплошные выгоды игрокам руководителям и околофутбольной тусовке, короче ВСЕМ ПРИЧАСТНЫМ к этому спорту. В мое спортивное время в нашем виде были и призеры Европы и чемпионы мира и призеры Союза, но кто о них знал!? Зато Дыжин(Металлург) гол забил! Это знали все! И квартиры раздавались только футболистам. С тех пор мало что изменилось: клубные игроки -миллионеры. Помню как исторически недавно был удивлен что у Кержакова есть пресс секретарь! А сейчас не удивляюсь ни трехэтажным особнякам ни угощению дорогущим шампанским ВСЕХ посетителей бара щедрыми футболистами.
KapitanNemo 14.08.2020 в 21:00:39 # 760492
KapitanNemo 14.08.2020 в 21:05:26 # 760493
Оплата 5000-8000, болтаешся на грани оккупаемости.
Все уходит на аренду помещения.
Лучше на наемной работе зарплату получать.