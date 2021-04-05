Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне

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GoodZone 05 Апреля 2021 в 18:07:01
26-летняя спортсменка на соревнованиях в Стамбуле преодолела дистанцию в 21 километр и 97,5 метра за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Абабель Йешане. В феврале прошлого года она пробежала полумарафон за 1 час 4 минуты и 31 секунду.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ПОЧЕМУ КЕНИЙСКИЕ БЕГУНЫ САМЫЕ БЫСТРЫЕ В МИРЕ https://the-challenger.ru/soznanie/motivatsiya/material-pro-kenijtsev/
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Больше всего титулованных марафонцев из Кении принадлежат к племени Календжи, которое составляет 12% населения всей страны. В давние времена предки этого народа жили в жарких низинах и потом перекочевали в горную местность. Их организм перестраивался, а строение тела приобрело уникальные черты. Календжийцев отличают длинные тонкие конечности и невысокий рост. Небольшая площадь тела позволяет им больше отводить тепло, что служит преимуществом в беге на большие дистанции. Другая особенность — более эффективный расход кислорода организмом. Такое изменение произошло в результате жизни в горной местности, на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, где воздух более разряжен. Такую способность нельзя получить, живя в низких рельефах, даже если всю жизнь тренироваться.
Кенийцам всегда приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы прокормить себя. Охотились в том регионе своеобразно — изматывая жертву. Такой способ до сих пор существует в аутентичных и сохранивших обычаи племенах. Конечно, не все жители просто гоняются за антилопой в надежде приготовить потом из неё ужин. Из-за слабо развитой инфраструктуры людям приходится заниматься скотоводством, перегоняя животных между очень удалёнными пастбищами, а детям — проходить десятки километров до школы.
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Больше всего титулованных марафонцев из Кении принадлежат к племени Календжи, которое составляет 12% населения всей страны. В давние времена предки этого народа жили в жарких низинах и потом перекочевали в горную местность. Их организм перестраивался, а строение тела приобрело уникальные черты. Календжийцев отличают длинные тонкие конечности и невысокий рост. Небольшая площадь тела позволяет им больше отводить тепло, что служит преимуществом в беге на большие дистанции. Другая особенность — более эффективный расход кислорода организмом. Такое изменение произошло в результате жизни в горной местности, на высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря, где воздух более разряжен. Такую способность нельзя получить, живя в низких рельефах, даже если всю жизнь тренироваться.
Кенийцам всегда приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы прокормить себя. Охотились в том регионе своеобразно — изматывая жертву. Такой способ до сих пор существует в аутентичных и сохранивших обычаи племенах. Конечно, не все жители просто гоняются за антилопой в надежде приготовить потом из неё ужин. Из-за слабо развитой инфраструктуры людям приходится заниматься скотоводством, перегоняя животных между очень удалёнными пастбищами, а детям — проходить десятки километров до школы.
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Quote:
Высокогорье как средство тренировки и улучшения спортивной формы https://www.parsec-club.ru/doc/663
Перевод главы "Altitude Training for Improved Performance" из книги "A Step Beyound: A Definitive Guide to Ultrarunning".
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Перевод главы "Altitude Training for Improved Performance" из книги "A Step Beyound: A Definitive Guide to Ultrarunning".
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