"Вершится история"

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danilov 12 Мая 2021 в 10:26:16
Тренер "Тампа Бэй" выпустил Дэниела Уолкота, Джемеля Смита и Матье Жозефа. У всего прогрессивного человечества в тот миг в глазах блестели слезы гордости.
Правда, "Тампа" слила игру со счетом 0:4, но это уже частности. Не будем придираться.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Впервые в матче НХЛ, в самом белом виде спорта на свете, на лед вышла великолепная тройка черных форвардов.
Ждёмс такого же пафосного заявления о выходе на лёд тройки форвардов пидарa$ов или трансгендеров.
Теперь вместо умолчания проблемы , начинают решать, привлекая чёрных хоккеистов, попутно развеивая славу хоккея как "самого белого вида спорта". Это полезно для бизнеса , полезно для общества , чёрные люди не чувствуют себя ущербными и как следствие напряженность в обществе падает.
Мне не понятна тенденция смешивать расовые и национальные проблемы с проблемами агрессивных сексуальных активистов и гендерным мракобесием, это совершенно разные вопросы.
Ара горный 12.05.2021 в 13:56:39 # 777655
У всей прогрессивной ваты в тот миг в глазах блестели слезы гордости.
ЗЫ. По-моему он тебе по моску коньком проехал. Зарубочку оставил.