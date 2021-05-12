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Спорт
"Вершится история"
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danilov 12 Мая 2021 в 10:26:16
На наших глазах вершится история. Впервые в матче НХЛ, в самом белом виде спорта на свете, на лед вышла великолепная тройка черных форвардов.
Тренер "Тампа Бэй" выпустил Дэниела Уолкота, Джемеля Смита и Матье Жозефа. У всего прогрессивного человечества в тот миг в глазах блестели слезы гордости.
Правда, "Тампа" слила игру со счетом 0:4, но это уже частности. Не будем придираться.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 12.05.2021 в 10:40:48   # 777638
Пафосно с вожделением! Это историческое событие должно быть увековечено в аналах НХЛ! Да, что там НХЛ! В мировом спорте! Жду черный лед.
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  Konstant 12.05.2021 в 11:00:23   # 777641
Научат
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  ГОРЫНЫЧ 12.05.2021 в 11:21:59   # 777643
Quote:
Впервые в матче НХЛ, в самом белом виде спорта на свете, на лед вышла великолепная тройка черных форвардов.

Ждёмс такого же пафосного заявления о выходе на лёд тройки форвардов пидарa$ов или трансгендеров.
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  kubik 12.05.2021 в 12:22:21   # 777647
А что не так? Общество признало , что есть проблема с темнокожим населением, в следствии социально экономических причин , у негров нет возможности массово заниматься хоккеем,от этого и нет хороших игроков этой расы.
Теперь вместо умолчания проблемы , начинают решать, привлекая чёрных хоккеистов, попутно развеивая славу хоккея как "самого белого вида спорта". Это полезно для бизнеса , полезно для общества , чёрные люди не чувствуют себя ущербными и как следствие напряженность в обществе падает.
Мне не понятна тенденция смешивать расовые и национальные проблемы с проблемами агрессивных сексуальных активистов и гендерным мракобесием, это совершенно разные вопросы.
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  Zoggyla 12.05.2021 в 12:40:28   # 777649
Да - ничего, все нормуль! Пусть на лыжи встают, кто против? Прольем слезы умиленья ( именно в этом расизм и проявляется). Поменьше пафоса и идиотов журналистов и спортивных комментаторов.
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  Джимбо 12.05.2021 в 13:31:42   # 777654
Никто не против черных в хоккее, но нсли они играть не умеют и сливают игру 0:4, значит их притянули за уши, а это уже политика и насильное впихивание чёрных куда ни попадя, в ущер более профессиональным игрокам. Созданное искусственное не равенство, только с другой стороны.
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  Ара горный 12.05.2021 в 13:56:39   # 777655
Ну это тоже как Путен в хоккей играет. Забил 9 шайб. В отличии от негров которые втроем нихера не забили.



У всей прогрессивной ваты в тот миг в глазах блестели слезы гордости.
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  Zoggyla 12.05.2021 в 14:55:18   # 777656
Че, горец, кумир покоя не дает? Махает клюшкой и по шайбе бьет?
ЗЫ. По-моему он тебе по моску коньком проехал. Зарубочку оставил.
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