"Слава Украине!": представлена форма сборной на Евро-2020

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danilov 07 Июня 2021 в 10:03:27
«Главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией из детства есть мелодия национального гимна. Где на " Слава Украине!» отвечают лозунгом «Героям слава!» и которое теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы", – подчеркнул Андрей Павелко.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 07.06.2021 09:43:56
ну да надо как рашка без опознавательных определяющих. без названия без флага без герба и еще дополнить без номеров. как изгой. лучше для рашки так.
ну да надо как рашка без опознавательных определяющих. без названия без флага без герба и еще дополнить без номеров. как изгой. лучше для рашки так.
Утрись, малыш! На Евро-2020 у России имеются и флаг и герб и прочие атрибуты, а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан.
А по поводу новости, так это ещё Польша не высказалась. К подобным вещам, со стороны Украины, она реагирует крайне болезненно.
Цитата: Рамзес от 07.06.2021 07:31:10
Крым проскакали,Донецк с Луганском на подходе.
Крым проскакали,Донецк с Луганском на подходе.
В Крыму очкуют хвост поджали и свалили. Ну да там и навалять смогут.
Цитата: GoodZone от 07.06.2021 11:39:44
Все жду, когда же укры на латиницу начнут переходить . Уже все сделали что могли, осталось алфавит поменять и жизнь как попрет!
Все жду, когда же укры на латиницу начнут переходить . Уже все сделали что могли, осталось алфавит поменять и жизнь как попрет!
А им то нахера, они и так под управлением сидят, бабло пиздят и назад в америку на свои счета переводят лохи. Думают их там не тронут, оне типа в безопасности и компромат на америку у них есть.
Думаю пиндасам похеру у кого чего отжимать, как надобность отпадет, так и обуют их сразу и скопом.
Получается и Родину просрали так ещо и на бабки выставят, а это 100 пудово будет.
Цитата: Walter от 07.06.2021 09:43:56Да, так. "Рашка" тебя корежит. Кушать-то можешь? Чего она тебе далась? Там наверное компаньоны похитрее будут?
ну да надо как рашка без опознавательных определяющих. без названия без флага без герба и еще дополнить без номеров. как изгой. лучше для рашки так.
ну да надо как рашка без опознавательных определяющих. без названия без флага без герба и еще дополнить без номеров. как изгой. лучше для рашки так.
07 июн, 13:37
Axios узнал о решении не звать Зеленского в Вашингтон из-за «Нафтогаза»
По словам собеседника портала в администрации президента Джо Байдена, президента Украины хотели пригласить на встречу в Вашингтон, однако этому помешала смена руководства в компании «Нафтогаз»
Белый дом передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом после того, как Киев заменил руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Об этом со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщает Axios.
По словам собеседника Axios, этот шаг вызвал беспокойство в администрации, так как свидетельствует об отказе Киева от борьбы с коррупцией.
В интервью порталу Зеленский выразил готовность встретиться Байденом до того, как тот отправится на саммит с Владимиром Путиным в Женеву в середине июня.
Андрея Коболева, который с марта 2014 года руководил «Нафтогазом», уволили 28 апреля на заседании украинского правительства. На его место временно, сроком на год, назначили Юрия Витренко, который исполнял на тот момент обязанности министра энергетики. Смену руководства госкомпании власти объяснили неудовлетворительными результатами «Нафтогаза»: в 2020 году его убыток составил около $684 млн. Также правительство объявило о приостановке полномочий наблюдательного совета компании.
В самой компании смену руководства называли «юридической манипуляцией» и возвращением к практике ручного управления госпредприятиями, подчеркивая, что увольнение главы «Нафтогаза» находится в исключительной компетенции наблюдательного совета, а не общего собрания акционеров.
Коболев заявил, что узнал об этом решении из новостей, и назвал свое увольнение незаконным, пообещав, что опротестует его. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что после его ухода в компанию могут вернуться времена злоупотреблений и коррупции. «Я не верю, что западные партнеры согласятся [закрывать наблюдательный совет], потому что это в лучшем случае возврат к неэффективному управлению, а в худшем — к глубокой коррупции. Если реформы корпоративного управления будут сведены на нет, это будет очень большим и неприятным ударом по экономическому росту», — говорил тогда Коболев.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/06/2021/60bdf16e9a7947fe85e69ed4?from=newsfeed
Axios узнал о решении не звать Зеленского в Вашингтон из-за «Нафтогаза»
По словам собеседника портала в администрации президента Джо Байдена, президента Украины хотели пригласить на встречу в Вашингтон, однако этому помешала смена руководства в компании «Нафтогаз»
Белый дом передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом после того, как Киев заменил руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Об этом со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщает Axios.
По словам собеседника Axios, этот шаг вызвал беспокойство в администрации, так как свидетельствует об отказе Киева от борьбы с коррупцией.
В интервью порталу Зеленский выразил готовность встретиться Байденом до того, как тот отправится на саммит с Владимиром Путиным в Женеву в середине июня.
Андрея Коболева, который с марта 2014 года руководил «Нафтогазом», уволили 28 апреля на заседании украинского правительства. На его место временно, сроком на год, назначили Юрия Витренко, который исполнял на тот момент обязанности министра энергетики. Смену руководства госкомпании власти объяснили неудовлетворительными результатами «Нафтогаза»: в 2020 году его убыток составил около $684 млн. Также правительство объявило о приостановке полномочий наблюдательного совета компании.
В самой компании смену руководства называли «юридической манипуляцией» и возвращением к практике ручного управления госпредприятиями, подчеркивая, что увольнение главы «Нафтогаза» находится в исключительной компетенции наблюдательного совета, а не общего собрания акционеров.
Коболев заявил, что узнал об этом решении из новостей, и назвал свое увольнение незаконным, пообещав, что опротестует его. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что после его ухода в компанию могут вернуться времена злоупотреблений и коррупции. «Я не верю, что западные партнеры согласятся [закрывать наблюдательный совет], потому что это в лучшем случае возврат к неэффективному управлению, а в худшем — к глубокой коррупции. Если реформы корпоративного управления будут сведены на нет, это будет очень большим и неприятным ударом по экономическому росту», — говорил тогда Коболев.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/07/06/2021/60bdf16e9a7947fe85e69ed4?from=newsfeed
Дядя Степа 07.06.2021 в 19:59:50 # 779414
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 07.06.2021 11:22:39
[quote name=Walter link=previd=114044#779383 date=1623059036]...а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан....
[quote name=Walter link=previd=114044#779383 date=1623059036]...а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан....
А вы что, так Казахстан не любите, так радуетесь, что там Казахстана не будет?!
Цитата: Дядя Степа от 07.06.2021 13:59:50
А вы что, так Казахстан не любите, так радуетесь, что там Казахстана не будет?!
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 07.06.2021 11:22:39
[quote name=Walter link=previd=114044#779383 date=1623059036]...а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан....
[quote name=Walter link=previd=114044#779383 date=1623059036]...а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан....
А вы что, так Казахстан не любите, так радуетесь, что там Казахстана не будет?!
Да суки они . Вообще никого не любят. Всех ненавидят. Даже соседа через забор и по площадке.
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 07.06.2021 11:22:39
Утрись, малыш! На Евро-2020 у России имеются и флаг и герб и прочие атрибуты, а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан.
А по поводу новости, так это ещё Польша не высказалась. К подобным вещам, со стороны Украины, она реагирует крайне болезненно.
Цитата: Walter от 07.06.2021 09:43:56
ну да надо как рашка без опознавательных определяющих. без названия без флага без герба и еще дополнить без номеров. как изгой. лучше для рашки так.
ну да надо как рашка без опознавательных определяющих. без названия без флага без герба и еще дополнить без номеров. как изгой. лучше для рашки так.
Утрись, малыш! На Евро-2020 у России имеются и флаг и герб и прочие атрибуты, а вот чьих атрибутов там точно не будет, так это Казахстан.
А по поводу новости, так это ещё Польша не высказалась. К подобным вещам, со стороны Украины, она реагирует крайне болезненно.
На следующей неделе увидим