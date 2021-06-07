"Слава Украине!": представлена форма сборной на Евро-2020

07 июн, 13:37Axios узнал о решении не звать Зеленского в Вашингтон из-за «Нафтогаза»По словам собеседника портала в администрации президента Джо Байдена, президента Украины хотели пригласить на встречу в Вашингтон, однако этому помешала смена руководства в компании «Нафтогаз»Белый дом передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом после того, как Киев заменил руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Об этом со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщает Axios.По словам собеседника Axios, этот шаг вызвал беспокойство в администрации, так как свидетельствует об отказе Киева от борьбы с коррупцией.В интервью порталу Зеленский выразил готовность встретиться Байденом до того, как тот отправится на саммит с Владимиром Путиным в Женеву в середине июня.Андрея Коболева, который с марта 2014 года руководил «Нафтогазом», уволили 28 апреля на заседании украинского правительства. На его место временно, сроком на год, назначили Юрия Витренко, который исполнял на тот момент обязанности министра энергетики. Смену руководства госкомпании власти объяснили неудовлетворительными результатами «Нафтогаза»: в 2020 году его убыток составил около $684 млн. Также правительство объявило о приостановке полномочий наблюдательного совета компании.В самой компании смену руководства называли «юридической манипуляцией» и возвращением к практике ручного управления госпредприятиями, подчеркивая, что увольнение главы «Нафтогаза» находится в исключительной компетенции наблюдательного совета, а не общего собрания акционеров.Коболев заявил, что узнал об этом решении из новостей, и назвал свое увольнение незаконным, пообещав, что опротестует его. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что после его ухода в компанию могут вернуться времена злоупотреблений и коррупции. «Я не верю, что западные партнеры согласятся [закрывать наблюдательный совет], потому что это в лучшем случае возврат к неэффективному управлению, а в худшем — к глубокой коррупции. Если реформы корпоративного управления будут сведены на нет, это будет очень большим и неприятным ударом по экономическому росту», — говорил тогда Коболев.Подробнее на РБК: