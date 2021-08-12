Как в Казахстане будут развивать спорт

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danilov 16 Августа 2021 в 09:29:45
В соответствии с поручением главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования, говорится в сообщении. В этой связи заместитель премьер-министра поставил перед государственными органами ряд ключевых задач.
- Повысить доступность для занятия массовым и детским спортом.
Поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением в текущем году не менее 35% результата (на сегодня — 31,6%). Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг.
Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства.
- Повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов.
До конца года акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений. Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.
- Взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии «Nur Otan» по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором.
- С учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в т. ч. национальных сборных команд и разработать специальную Программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи и др.).
- Обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт.
- Пересмотреть принятый Комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью.
- Обеспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране.
Вопросы развития массового и детского спорта будут находиться на особом контроле правительства.
https://kapital.kz/gosudarstvo/97891/kak-v-kazakhstane-budut-razvivat-sport.html
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