Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
danilov 18 Октября 2021 в 09:17:45
Российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 — который проходил с 7 по 17 октября в Румынии.
В финале турнира российские киберспортсмены победили команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. Третье место заняла интернациональная команда Team Secret. Выигрыш россиян составил 18,2 миллиона долларов, китайцев — 5,2 миллиона долларов. Бронзовые призеры получат 3,6 миллиона долларов.