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Спорт
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
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danilov 18 Октября 2021 в 09:17:45
Российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 — который проходил с 7 по 17 октября в Румынии.



В финале турнира российские киберспортсмены победили команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. Третье место заняла интернациональная команда Team Secret. Выигрыш россиян составил 18,2 миллиона долларов, китайцев — 5,2 миллиона долларов. Бронзовые призеры получат 3,6 миллиона долларов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 18.10.2021 в 10:19:34   # 785357
Quote:
киберспортсмены


Один мой армейский друг говорил: "Если шахматы - спорт, то онанизм - тяжелая атлетика."
"Киберспорта" тогда не существовало
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  Dee 18.10.2021 в 11:04:53   # 785359
щас их налогами обложат
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  KapitanNemo 18.10.2021 в 12:41:45   # 785361
Уважение всех тинейджеров, во всем мире заработали эти киберспортсмены.

Недавно студенты из России выиграли мировую Олимпиаду по математике.
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  Софруджу 18.10.2021 в 15:40:27   # 785362
Недавно студенты из России выиграли мировую Олимпиаду по математике.

По математике - понимаю. А вот это вот - нет
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