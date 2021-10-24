Чемпионат страны по комбинированному туризму на р.Арысь

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danilov 25 Октября 2021 в 10:46:07
На большой, или, как ее еще называют, “Фестивальной”, поляне, на берегу Арыси раскинулся палаточный городок со всеми обязательными атрибутами туристической жизни: палатками, кострами у палаток, дежурными у костров. На удивление в лагере тихо и малолюдно. Но первое впечатление обманчиво. Просто большинство его жителей, а это спортсмены-туристы, проходят самую захватывающую и зрелищную часть очередного этапа туристического многоборья – поисково-спасательные работы (ПСР).
Среди деревьев на разной высоте над землей натянуты веревки – переправы, которые командам предстоит пройти. Кто быстрее, тот и в шоколаде. Здесь же, под деревьями, команды в полной экипировке – с рюкзаками в половину человеческого роста и весом, кажется, в полтонны, обвешанные таким количеством веревок, репшнуров, что можно открывать магазин спортивного снаряжения. Глядя на всю эту упряжь, думаешь: как со всем этим можно передвигаться? Оказывается, можно, и даже быстро бегать. При этом команду составляют не качки из фитнес-залов, а вполне обычные ребята в возрасте от 8 лет и до – верхняя граница участников не обозначена. По спортивной туристской классификации, от 8 до 15 лет – это юноши, от 15 до 18 лет – юниоры, и после 18 – взрослые. А разделение на дистанции на мужской и женский пол – условное и зависит от внутренней интеллигентности участников.
Дан старт, и кызылординская команда устремляется к первому препятствию. Надо, подвесившись с помощью карабина к веревке, не касаясь земли, быстро преодолеть с десяток метров переправы. То, что я увидел, это не преодоление, это перелет. С такой скоростью по земле ходить сложно, с какой участники команды перемещались по репшнуру. Миг, и вслед за человеческим снарядом отправляется связка рюкзаков. На следующем задании спортсмены, уже стоя на веревке и страхуясь второй, перемещаются на очередные 10 метров. Среди участников соревнований и старший тренер Кызылординской области по спортивному туризму, капитан команды 57-летний Акыпбек Досмаилов. Состязаться с более молодыми коллегами нелегко, но 25 лет активной тренерской работы и огромный опыт уравнивают шансы. На выполнение всех этапов дистанции команде потребовалось меньше 10 минут. Очень достойное время.
– Я давно не проходил такие дистанции, но сказали, что надо показать пример. Вот, дочке пригодится. Пришлось напрячься. На ПСР с утра до вечера заняты настолько, что иной раз даже руки не успевают помыть, – рассказал о сложностях состязаний старший тренер Кызылординской области Акыпбек ДОСМАИЛОВ. Среди членов команды Кызылорды дочь тренера, восьмиклассница Шугыла. Хрупкая и миловидная девочка с огоньком в глазах рассказывает, что заниматься ПСР интересно, себя испытаешь и узнаешь, чего ты действительно стоишь.
– Мне нравится заниматься туризмом – можно проявить характер и выносливость. По сравнению с другими членами команды я, наверное, не самая сильная, но для девочки – вполне, – просто отвечает на вопрос, почему туризм, а не художественная гимнастика или модельное агентство, Шугыла АТБАСАРОВА.
Правда, когда юное создание говорило о силе и выносливости, можно было отнестись к этому со скепсисом. Какая сила? На нее, кажется, косо взглянуть – и ее силой взгляда унесет. Но первое впечатление обманчиво. На прохождении препятствий она еще фору своему многоопытному отцу даст.
Кызылорда еще сохраняла надежды войти в тройку сильнейших, а традиционно наиболее подготовленной считается команда ЗКО, которая несколько лет подряд лидирует в соревнованиях во всех возрастных группах.
График выступлений одного дня необычайно насыщен. Это наведение навесной переправы через протоку Арыси, транспортировка пострадавшего и членов команды по переправе, спуск с обрыва, причем в воду. Будет навесная переправа через овраг, подъем по склону без снаряжения. После такого спортивного дня, как рассказывают организаторы и судьи соревнований, участники просто падают и засыпают.
– ПСР всегда проходят в сложных природных условиях в режиме нон-стоп, без перерыва на ночевки и т. д. На нынешних соревнованиях это одна дистанция протяженностью в 2,5 суток, расстоянием в 30 км и 4 десятка только технических этапов, связанных с поиском, спасением пострадавших, как участников, так и манекенов. Не говоря уже о дополнительных заданиях, таких как изготовление ножа из природных материалов. Если подробнее, то команды круглосуточно двигаются по заранее расписанному маршруту, который судейская бригада тщательно готовит. На это уходит не месяц и не два. Дистанции и этапы замеряются, хронометрируются, – поделился информацией о дистанции вице-президент Ассоциации федераций спортивного туризма РК Александр БОБРУСОВ. Александр на Кубке Казахстана занимает ответственную должность – заместитель главного судьи.
– Что из себя представляет этап длиною в двое с половиной суток?
– Поскольку мы находимся на Арыси, то очень много было переправ через реку, с пострадавшими и без, переправа вброд, на катамаранах, спуски с глиняных холмов и подъемы на них, плюс команда должна на них затащить пострадавшего и всё собственное снаряжение. Команды от старта до финиша идут автономно – все продукты, снаряжение, вода берутся с собой. И пополнять их в течение всех соревнований нельзя. Выглядит это так. Команды вышли на маршрут в 6 часов вечера. При этом целый день они соревновались на поляне, проводили смотр снаряжения. Затем было ночное ориентирование – по GPS за определенное время найти объект, с чем успешно справились. А когда команды уже разбили лагерь, поели и легли спать, то прозвучал сигнал тревоги и поступила вводная “паводок”.
По условиям задания надо было за 10 минут собрать лагерь, палатки и снаряжение, и со всем скарбом забраться на деревья, выше двух метров, дабы переждать половодье. Оставленное на земле снаряжение – штрафуется. То есть изымается до конца соревнований. Справились не все. Нет, люди спаслись, а вот некоторое снаряжение было утеряно. Кто-то успел собрать палатку, кто-то целиком разобранную поднял на деревья, – рассказал в красках подробности прохождения маршрута Александр Бобрусов. Как считает Александр, подготовка, полученная спортсменами во время тренировок, а также соревновательный опыт, могут оказаться неоценимыми в обыденной жизни – при проведении поисково-спасательных работ, в условиях ЧП. Тем более что уже сейчас некоторые члены команд – профессиональные спасатели. А навыки брать с собой в походы и обходиться самым необходимым помогут выжить в условиях природной среды.
– Даются задания, которые предусматривают логические решения, а не просто на силу и выносливость. Был этап "Джентльмен". Длинные блоки, по которым надо пройти. При этом на блоке не должно быть одновременно больше 8 человек, двух рюкзаков и одних волокуш. Кто быстрее пройдет, тот и выиграл. Мы со всеми командами посовещались и решили бросить жребий, кто первый пройдет. Это, в определенной степени, сговор, но у нас командный вид спорта – надо друг другу помогать, даже в соревнованиях. Наше выступление, не считая ПСР, было идеально. А сейчас – не знаю. Физически мы готовы к нагрузкам и соревнованиям, а вот неожиданные задания, придуманные организаторами, решить непросто, – поделился впечатлениями представитель команды Акмолинской области Максим РАДЧЕНКО.
Испытания на воде также были из разряда “забудь как страшный сон”. Две дистанции: одна – слалом, на которой требовалось пройти 10 ворот, не касаясь вешек, при течении реки 3 м/с. Вторая – это спасательные работы, в ходе которых оказывается помощь упавшим с катамарана и пострадавшие транспортируются на финиш.
– Сложность заключается в понимании, как ведет себя катамаран на воде. Это не машина, потому требовать от судна мгновенной реакции на действия рулевых невозможно. На плесах кат идет медленнее, а на течении нередко не туда, куда нужно. У нас были даже обратные ворота, пройти через которые можно только против течения. Команды справились с заданием, хотя и не без сложностей. Пострадавший, а это был манекен Гоша, попадал в водоворот, из которого нелегко выбраться даже с помощью спасателей. Должна быть слаженная работа команды, чтобы манекен поднять на борт, – посвятил в подробности прохождения препятствий судья на водной дистанции Александр ВАСИЛЬЧЕНКОВ.
А команды тем временем приступили к навешиванию переправы через Арысь. Даже солнечным днем в реке купаться не хочется. А участникам предстояло с веревками пересечь реку и закрепить один конец переправы на деревьях на противоположном берегу. Через несколько минут по переправе тянули люльку с уже живым “пострадавшим”. Команды успешно справились и с этим заданием.
– Мы ПСР проводили, который доходил до пяти суток. Команды проходили 130–150 этапов. Бывало, что и дождь, и снег шли. Такие условия проведения оправданны. Ведь многие наши спортсмены уходят работать в МЧС, кто-то находит себя в промышленном или спортивном альпинизме, работают инструкторами по туризму. Потом, ведь это мужество, а для мальчишек и девчонок важно иметь перед собой пример, испытать себя в тяжелых условиях, – рассказывал подробности кубковых выступлений вице-президент Федерации туризма РК Владимир БОРОДУЛИН.
Чемпионат РК по комбинированному туризму и финал Кубка Казахстана по туристскому многоборью за 2021 год завершились. В общей сложности было вручено более 200 кубков и наград. А в неофициальном зачете победителями стали участники всех 13 команд. Потому что смогли преодолеть все трудности и препятствия, пройти сложнейшую дистанцию без потерь и пострадавших, с надеждой на участие в международных соревнованиях.
Автор: Сергей Павленко
https://www.caravan.kz/gazeta/bez-terpenya-net-spasenya-kak-proshel-chempionat-strany-po-kombinirovannomu-turizmu-783326/
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