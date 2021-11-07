Чемпионом Red Bull BC One стал казахстанец Амир Закиров

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danilov 07 Ноября 2021 в 11:34:46
Red Bull BC One - крупнейшее в мире соревнование по брейкингу. Ежегодно в нем принимают участие более тысячи бибоев со всего мира. Первым от Казахстана и стран СНГ финалистом этих соревнований был известный бибой Николай Черников Killa Kolya.
Что же касается Амира Закирова, стоит отметить, что в сентябре 2021 года он стал победителем крупного международного турнира по брейк-дансу в Бельгии JBL Unbreakable. В финале он сразился с бельгийцем Mighty Jimm.
Также Амир является участником 3-го сезона шоу "Танцы" на ТНТ, чемпионом Казахстана и участником сборной республики по брейкингу. Он победитель и призер множества российских и европейских чемпионатов.
Финальный Баттл