Сборная Казахстана поставила антирекорд

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danilov 14 Ноября 2021 в 11:27:40
И вряд ли кто-то удивлён. У нас всегда найдётся вагон оправданий - у них Мбаппе, у нас Малый, у них чемпионат в разгаре, а наш завершен, у них арабские миллиарды, а у нас крошки со стола Акимов и птицы Самрук, да и вообще мы не футбольная нация, нам бокс и тендеры ближе. Все это верно.
Но в то же время, совершенно очевидно, что казахстанским футболом управляют откровенно плохо. Чемпионат выигрывают только с помощью судей. Тренера сборной даже не ищут, а назначают Байсуфинова, который ни одному клубу не нужен. Детский футбол - за деньги родителей.
Адильбек Джаксыбеков возглавил отечественный футбол в 2007 году. Мбаппе тогда было 8 лет и все эти годы он развивался, а наш футбол только деградировал. И вот мы доигрались до рекорда.
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