Казахстанец стал чемпионом мира по подтягиваниям на турнике и установил новый мировой рекорд

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danilov 24 Января 2022 в 13:17:02
Честь нашей страны отстаивал Ильдар Ягьяев из Актау, который выступал в весовой категории до 70 кг. Наш соотечественник блестяще осилил первый подготовительный вес в 90 кг, после чего ему удалось подтянуться с весом 96,5 кг, установив тем самым новый мировой рекорд.
Отметим, что казахстанец уже шестой год удерживает титул лучшего в мире. Также он является президентом федерации стритворкаута и стритлифтинга Мангистауской области и делает всё, чтобы развивать это направление в нашей стране.
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