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"Них*ра не поняла"
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danilov 11 Февраля 2022 в 19:03:18
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Dimmon
11.02.2022 в 20:41:26
# 790515
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Dragon
11.02.2022 в 22:48:22
# 790527
И это лицо страны
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Samborz
11.02.2022 в 23:17:48
# 790539
Это современная молодежь. Поколение Тик Тока. Ничего удивительного.
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