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Спорт
"Них*ра не поняла"
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danilov 11 Февраля 2022 в 19:03:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 11.02.2022 в 20:41:26   # 790515
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  Dragon 11.02.2022 в 22:48:22   # 790527
И это лицо страны
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  Samborz 11.02.2022 в 23:17:48   # 790539
Это современная молодежь. Поколение Тик Тока. Ничего удивительного.
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