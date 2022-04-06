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Спорт
Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз заняла первое место в мировом рейтинге
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danilov 06 Апреля 2022 в 10:11:29
Это случается впервые в истории казахстанского таэквондо.
Дениз лидирует в таблице с рейтингом 139.81 балла. За ней идут Полина Хан из России (107.94) и Да Бинь Ли из Южной Кореи (105.60).


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