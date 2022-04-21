Казахстанский борец победил двукратного чемпиона мира в финале ЧА

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GoodZone 21 Апреля 2022 в 09:18:30
Казахстанец, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, одолел южнокорейца Хан Сю Рю, который является двукратным чемпионом мира, - 4:0.
Также на 20 апреля запланированы еще два финала с участием казахстанцев.
В весе до 72 килограммов Абылайхан Амзеев встретится с Мохамадом Резой Хойотоллой Мохтари (Иран). До 82 килограммов Диас Кален поборется с другим иранцем Расулом Саде Гармсири.
В весе до 97 килограммов Санжар Серикхан проведет схватку за бронзу с Такихито Цурудо (Япония).
Ранее победу в схватке за бронзовую медаль одержал Ернур Фидахметов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов. Он одолел соперника из Монголии Балжинняма Цэвэнравдана - 12:6.
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