Исинбаева потратила компенсацию за пропуск Игр-2016 на спортплощадку для детей-инвалидов

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danilov 23 Декабря 2016 в 09:21:45
«Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы готовились, но в силу обстоятельств не смогли выступить, на себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей. В этой площадке, я надеюсь, есть олимпийский дух, будущий паралимпийский дух», — приводит слова спортсменки ТАСС.
В центре «Надежда» проводится медико-педагогическая реабилитация детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой и соматическими заболеваниями. Центр также осуществляет медицинскую реабилитацию, психолого-педагогическую реабилитацию и обучение детей по общеобразовательным программам.
https://www.gazeta.ru/sport/news/2016/12/21/n_9483299.shtml