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Спорт
Исинбаева потратила компенсацию за пропуск Игр-2016 на спортплощадку для детей-инвалидов
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danilov 23 Декабря 2016 в 09:21:45
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приняла участие в открытии спортивной площадки для детей-инвалидов на территории реабилитационного центра «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области, строительство которой было оплачено из средств бывшей легкоатлетки, полученных в качестве компенсации за пропуск Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы готовились, но в силу обстоятельств не смогли выступить, на себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей. В этой площадке, я надеюсь, есть олимпийский дух, будущий паралимпийский дух», — приводит слова спортсменки ТАСС.

В центре «Надежда» проводится медико-педагогическая реабилитация детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой и соматическими заболеваниями. Центр также осуществляет медицинскую реабилитацию, психолого-педагогическую реабилитацию и обучение детей по общеобразовательным программам.

https://www.gazeta.ru/sport/news/2016/12/21/n_9483299.shtml
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  Xrustalka 23.12.2016 в 09:26:57   # 568460
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  Samruk 23.12.2016 в 09:38:36   # 568464
Красаучеггггг
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  Денис222 23.12.2016 в 11:20:45   # 568510
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