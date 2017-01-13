Женский хоккей. Россия против Чехии

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danilov 13 Января 2017 в 15:24:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 13.01.2017 в 15:41:59 # 573172
стоить добавить что россиянки выиграли эту игру 1/4 финала и вышли в полуфинал на американок
едридмадрид 13.01.2017 в 15:45:47 # 573174
ну что сказать молодежь , эх молодежь , буря энергии даже у девушек ,
а им не больше 18 лет ,
но правила выучили четко , за своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников тем более это на пятачке перед воротами происходит и после свистка , это ОСНОВЫ хоккея - особенно для защитников , а всё остальное - это эмоции тем более в 17-18 лет
едридмадрид 13.01.2017 в 15:54:29 # 573177
так вот , повторюсь , девченки выиграли и вышли на сборную США ( фаворит турнира ) ,
американки уже выносили наших ( россиянок) на групповом этапе 1-6 ,
а тут ещё и ПОЛУФИНАЛ ,
ну а теперь из -за драки, игру с американками пропустят ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЗВЕЗДЫ российской команды
это лучшая защитница турнира в составе России Пирогова и нап Братищева которая помогла одолеть Чехию ( хоть и подралась и удалили матч штраф , но была признана ЛУЧШЕЙ в этом матче )
едридмадрид 13.01.2017 в 15:59:08 # 573179
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 15:47:15
Красавицы (без всякой иронии)! Показали, что не только рожать и щи варить умеют... Нужно будет, и по тыкве настучат, и не важно за подругу по команде или за Родину... Трус не играет в хоккей...
Красавицы (без всякой иронии)! Показали, что не только рожать и щи варить умеют... Нужно будет, и по тыкве настучат, и не важно за подругу по команде или за Родину... Трус не играет в хоккей...
к чему такие громкие слова ,
по делу , девченки подвели команду , их РЕАЛЬНО не будет хватать на полуфинале ,
и так в группе попали американкам по крупному , боюсь представить что будет в полуфинале без ДВУХ ЛУЧШИХ у нашей сборной ,
так что с точки зрения спорта - тут надо наказывать девчушек , ачто насчет драки - ещё много драк будет - это же хоккей
Возможно вы и правы, но в следующий раз десять раз подумают, прежде чем ввязываться... конечно сложно будет без них, но не будем загадывать - время покажет, игра скоро...
едридмадрид 13.01.2017 в 16:11:34 # 573186
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 16:07:24
едридмадрид 13.01.2017 в 15:59:08 # 573179
Возможно вы и правы, но в следующий раз десять раз подумают, прежде чем ввязываться... конечно сложно будет без них, но не будем загадывать - время покажет, игра скоро...
едридмадрид 13.01.2017 в 15:59:08 # 573179
Возможно вы и правы, но в следующий раз десять раз подумают, прежде чем ввязываться... конечно сложно будет без них, но не будем загадывать - время покажет, игра скоро...
пари , что Россия пролетит в полуфинале с США , а то время покажет , скоро игра .....,
есть уверенность ставь на Россию , предлагаю по 5 евриков ( по обменному курсу на момент окончание полуфинала )
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
Едрищ, теперь скажи что ты не портфель..
Хоккейная тема тебя спалила.
едридмадрид 13.01.2017 в 19:17:20 # 573265
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 18:33:54
Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
5 евро ( по обменному курсу на окончание полуфинала )
деньги высылаются на карточку , номер скину без проблем или ты мне ,
а вот Виолу не нужно сюда приписывать , как говорится -это личное дело как тратить выигранные деньги в пари , выиграешь ты можешь перевести , а выиграю я - у меня есть куда пристроить эти деньги ,
если согласен , подпись и печать )))
едридмадрид 13.01.2017 в 19:21:44 # 573266
Цитата: андремас от 13.01.2017 19:06:11
http://titus/?previd=47468
Едрищ, теперь скажи что ты не портфель..
Хоккейная тема тебя спалила.
http://titus/?previd=47468
Едрищ, теперь скажи что ты не портфель..
Хоккейная тема тебя спалила.
про хоккей ,можешь все мои коменты поднять , и понять своей тупой головой ( по ходу отрезанный член и яйца сказываются у тебя на одной извилине )
что с портфилом - много общего особенно в теме про спорт ,
ну а дальше сам додумывай пидарок тайский
Что тут непонятно вечер , пятница , 13 число - бесует нечисть .
Цитата: едридмадрид от 13.01.2017 19:17:20
5 евро ( по обменному курсу на окончание полуфинала )
деньги высылаются на карточку , номер скину без проблем или ты мне ,
а вот Виолу не нужно сюда приписывать , как говорится -это личное дело как тратить выигранные деньги в пари , выиграешь ты можешь перевести , а выиграю я - у меня есть куда пристроить эти деньги ,
если согласен , подпись и печать )))
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 18:33:54
Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
5 евро ( по обменному курсу на окончание полуфинала )
деньги высылаются на карточку , номер скину без проблем или ты мне ,
а вот Виолу не нужно сюда приписывать , как говорится -это личное дело как тратить выигранные деньги в пари , выиграешь ты можешь перевести , а выиграю я - у меня есть куда пристроить эти деньги ,
если согласен , подпись и печать )))
я условия озвучил. Да/Нет?
едридмадрид 13.01.2017 в 20:44:36 # 573288
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 20:06:44
я условия озвучил. Да/Нет?
Цитата: едридмадрид от 13.01.2017 19:17:20
5 евро ( по обменному курсу на окончание полуфинала )
деньги высылаются на карточку , номер скину без проблем или ты мне ,
а вот Виолу не нужно сюда приписывать , как говорится -это личное дело как тратить выигранные деньги в пари , выиграешь ты можешь перевести , а выиграю я - у меня есть куда пристроить эти деньги ,
если согласен , подпись и печать )))
Цитата: GoodZone от 13.01.2017 18:33:54
Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.
Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?
5 евро ( по обменному курсу на окончание полуфинала )
деньги высылаются на карточку , номер скину без проблем или ты мне ,
а вот Виолу не нужно сюда приписывать , как говорится -это личное дело как тратить выигранные деньги в пари , выиграешь ты можешь перевести , а выиграю я - у меня есть куда пристроить эти деньги ,
если согласен , подпись и печать )))
я условия озвучил. Да/Нет?
по твоим условием НЕТ ,
если не устраивает 5 евро , окей давай по 10 , но деньги на карточку ,и повторюсь для тех кто в танке ,Виола тут не при чём , выигрыш каждый сам решает что и как ( а по поводу переведу или нет , так не сомневайся , смело сможешь в случае моего проигрыша пари и не выплаты денег - на сайте говорить всё что думаешь ))
время мало ,
матч начнется в 21-00 нашего времени
едридмадрид 13.01.2017 в 20:46:29 # 573289
США выйдет в финал чемпа мира , ответные ставки принимаются до 21-00 нашего времени сегодня 13 января
едридмадрид 13.01.2017 в 21:07:13 # 573292
США открыла счет 1-0
короче смотреть тут
http://stadium.ru/news/13-01-2017-hokkei-molodejnii-chempionat-mira-u18-jenschini-polufinal-ssha-rossiya-pryamaya-translyatsiya