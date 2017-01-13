Женский хоккей. Россия против Чехии

Цитата: GoodZone от

Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.

Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам? Я не любитель хоккея или футбола - мужского, женского... Но знаю, что такое спорт и случайности в нем... Но думаю, девчонки российские будут биться до последнего, а выиграют или нет время покажет.Давайте так, выиграют россиянки, вы на расчетный счет Виоле Балан (на титусе есть реквизиты) кладете 10 евро, выиграют американки - я 10 евро кладу на расчетный счет Виоле Балан. Проигравший чек или подтверждение перевода на титусе выложит, чтобы все честно было - по рукам?

5 евро ( по обменному курсу на окончание полуфинала )деньги высылаются на карточку , номер скину без проблем или ты мне ,а вот Виолу не нужно сюда приписывать , как говорится -это личное дело как тратить выигранные деньги в пари , выиграешь ты можешь перевести , а выиграю я - у меня есть куда пристроить эти деньги ,если согласен , подпись и печать )))