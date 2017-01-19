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Спорт
Директор ФИФА выступил против офсайдов и за замену послематчевых пенальти на буллиты
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vladtr 19 Января 2017 в 16:24:19
Директор по техническому развитию Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен выступил с предложением изменить несколько футбольных правил.

«Интересно, каким бы стал футбол без офсайдов. Многие будут против его отмены. Я скорее за, так как сейчас футбол всё больше напоминает гандбол. В хоккее на траве офсайд был отменён, и никаких проблем не возникло. Футбол тоже сможет адаптироваться к этому», — цитирует ван Бастена Bild.

Также голландец предложил заменить послематчевые пенальти на буллиты — вместо удара с одиннадцатиметровой отметки игрок должен будет в течение восьми секунд провести атаку с 25 метров. Ван Бастен также считает, что футбольные матчи можно поделить на четыре четверти вместо двух таймов и ввести оранжевые карточки, за которые футболист будет удалён с поля на 10 минут.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/351498-direktor-fifa-ofsaidy-bullity
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 19.01.2017 в 16:32:16   # 574814
Ворота надо сделать поширше, поле покороче и дело пойдет!
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  Manitu 19.01.2017 в 16:33:54   # 574816
Ну и нахрена эти новшества?
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  из CCCP 19.01.2017 в 17:24:55   # 574832
Интересные новшества предлагаются. Я за отмену офсайда! Буллит перебор кажись..., Ну а вот время предложил бы округлить до 100 минут и без никаких добавок. А то ведь эти добавочные уже всем на нервы... Честность страдает. Ну еще кое что можно добавить
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  332-712 19.01.2017 в 18:36:04   # 574852
надо еще футбольный Оскар ввести. и по итогам сезона награждать "актеров".
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  старик 19.01.2017 в 18:47:19   # 574858
Я бы в российском футболе вообще игроков отменил.
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