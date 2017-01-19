Директор ФИФА выступил против офсайдов и за замену послематчевых пенальти на буллиты

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vladtr 19 Января 2017 в 16:24:19
«Интересно, каким бы стал футбол без офсайдов. Многие будут против его отмены. Я скорее за, так как сейчас футбол всё больше напоминает гандбол. В хоккее на траве офсайд был отменён, и никаких проблем не возникло. Футбол тоже сможет адаптироваться к этому», — цитирует ван Бастена Bild.
Также голландец предложил заменить послематчевые пенальти на буллиты — вместо удара с одиннадцатиметровой отметки игрок должен будет в течение восьми секунд провести атаку с 25 метров. Ван Бастен также считает, что футбольные матчи можно поделить на четыре четверти вместо двух таймов и ввести оранжевые карточки, за которые футболист будет удалён с поля на 10 минут.
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/351498-direktor-fifa-ofsaidy-bullity
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