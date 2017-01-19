Стоимость двигателя «КамАЗа» на «Дакар»-2018 может составить до €7 млн

одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.Победы КАМАЗа и являются причиной ПОСТОЯННОГО изменения регламента.
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едридмадрид 19 Января 2017 в 16:07:15
Команда "КАМАЗ-мастер" летом 2016 года перед стартом ралли "Шелковый путь" подписала договор о сотрудничестве с российской государственной корпорацией.
Ранее "КАМАЗ-мастер" испытывал финансовые трудности, так как основной инвестор команды — Внешэкономбанк — прекратил поддержку.
Руководство завода КАМАЗ заявляло, что команда может взять двухлетний перерыв на участие в ралли-марафоне "Дакар", одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.
"Сейчас сложно сказать, потому что нужно на первом этапе вывести двигатель на конкурентоспособные параметры – по мощности, крутящему моменту, температурному режиму, - сказал по телефону Чагин, отвечая на вопрос о стоимости затрат на новый двигатель. - А на следующем этапе надо проверить его надежность – нужно выезжать на соответствующие трассы, похожие как на "Дакаре", и отрабатывать надежность. А вот сколько тут будет затрат, сказать сложно. Самый оптимистичный вариант – от 3,5-4 до 7 (миллионов евро). Потому что сложно на самом старте просчитать. Можно планировать изготовление мотора из комплектующих. Это можно просчитать. А вот какие будут потом затраты на испытания, на ресурс и доводку, это непрогнозируемо".
"Дельта (затрат) здесь большая – или сразу получится, или надо будет проводить немало работы, - подчеркнул собеседник агентства. - Надо же еще и горные настройки делать, выезжать в горы, готовить двигатель под высоту, потому что на участках "Дакара" в Боливии высота доходит до 4800 метров".
http://rsport.ru/auto/20170119/1115113611.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 19.01.2017 в 16:37:30 # 574818
Цитата: старик от 19.01.2017 16:24:49
Quote:
Quote:
одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.Победы КАМАЗа и являются причиной ПОСТОЯННОГО изменения регламента.
просто давно говорят , что типа участники гоняют на ралли на серийных моделях ( типа с конвейра ) ,
западным компания не так накладно в финансовом смысле перестроится ( потому что машина - очень близка к обычной модели , которая с конвейра сходит )
а вот нашим - это проблема , потому что раллийный КАМАЗ -это конструктор ЛЕГО , который наврятли в таком виде можно купить простому челу
Цитата: едридмадрид от 19.01.2017 16:37:30
просто давно говорят , что типа участники гоняют на ралли на серийных моделях ( типа с конвейра ) ,
западным компания не так накладно в финансовом смысле перестроится ( потому что машина - очень близка к обычной модели , которая с конвейра сходит )
а вот нашим - это проблема , потому что раллийный КАМАЗ -это конструктор ЛЕГО , который наврятли в таком виде можно купить простому челу
Цитата: старик от 19.01.2017 16:24:49
Quote:
Quote:
одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.Победы КАМАЗа и являются причиной ПОСТОЯННОГО изменения регламента.
просто давно говорят , что типа участники гоняют на ралли на серийных моделях ( типа с конвейра ) ,
западным компания не так накладно в финансовом смысле перестроится ( потому что машина - очень близка к обычной модели , которая с конвейра сходит )
а вот нашим - это проблема , потому что раллийный КАМАЗ -это конструктор ЛЕГО , который наврятли в таком виде можно купить простому челу
раньше западные грузовики тоже были ЛЕГО. пришел КАМАЗ, стал побеждать. тогда и поменяли регламент в пользу авто, более близких к серийным грузовикам...
да и сейчас западному "простому челу" не так уж и легко купить "ралли-рейдовский" автомобиль. штучные экземпляры, панимаишшь...