Стоимость двигателя «КамАЗа» на «Дакар»-2018 может составить до €7 млн

Раскрыть Цитата: старик от

Quote: одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам. Победы КАМАЗа и являются причиной ПОСТОЯННОГО изменения регламента. Quote:Победы КАМАЗа и являются причиной ПОСТОЯННОГО изменения регламента.

просто давно говорят , что типа участники гоняют на ралли на серийных моделях ( типа с конвейра ) ,западным компания не так накладно в финансовом смысле перестроится ( потому что машина - очень близка к обычной модели , которая с конвейра сходит )а вот нашим - это проблема , потому что раллийный КАМАЗ -это конструктор ЛЕГО , который наврятли в таком виде можно купить простому челу