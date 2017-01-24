Победа есть, денег - нет

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GoodZone 24 Января 2017 в 10:56:40
Напомним, летом 2015 года “арланы” вышли в финал Всемирной серии бокса, где на глазах десятков тысяч казахстанских поклонников одолели знаменитую кубинскую команду “Куба Домадорес”. За эту победу WSB, входящая в состав АIBA, нашим спортсменам начислила призовые 400 тысяч долларов (кубинцы получили 200 тысяч). Об этом, кстати, ясно говорится в письме исполнительного директора AIBA Карима БОУЗИДИ к генеральному менеджеру “Астаны Арланс” Серику САПИЕВУ. Но этих денег ни боксеры, ни тренеры так и не увидели. Чемпионы WSB молчать не стали.
Еще в декабре 2015 года они предприняли попытку получить заработанные кровью и потом деньги, письменно обратившись в адрес ФНБ “Самрук-Казына” и президента Казахстана. Требования команды после этого, а именно в июне 2016 года, были удовлетворены. Но лишь частично. Им выплатили только полагающуюся по контрактам зарплату, которую тоже почему-то задерживали. А вопрос с призовыми так и повис в воздухе.
Интересно, что большинство боксеров и тренеров того чемпионского созыва уже не работают в “Астане Арланс”: с ними не продлили контракты. Но и рассчитываться с ребятами в клубе, похоже, не торопятся. По крайней мере, на коллективное обращение боксеров клуб ничего не ответил. В результате, устав ждать милости от работодателя, спортсмены подали иск в суд на свой любимый “Астана Арланс”. Претензии боксеров минимальны: вернуть причитающиеся им за победу в 2015 году премиальные, а также выплатить за причиненный моральный ущерб по 200 тысяч тенге каждому. Первое слушание состоялось 17 января.
- Нарушение трудового законодательства со стороны “Астаны Арланс” налицо, - говорит адвокат боксеров и тренеров Маулен АЛИМБАЕВ. - Руководству клуба еще повезло, что ребята не обратились в прокуратуру в тот момент, когда им полгода не платили зарплату. Сидели с семьями на голодном пайке. Возбудили бы дело - вот был бы позор! Я еще в качестве ответчика профессиональный президентский клуб “Астана” хочу привлечь. Ведь “Арланс” входит туда наряду с другими клубами. Куда деньги подевались? На чей счет поступили? И поступили ли вообще? С этим, конечно, надо будет еще разобраться. Но спортсменов это не должно волновать. Они победили и должны получить по заслугам. Это целевые деньги. Тем более это деньги АIBA, а не ППСК “Астана”.
http://www.time.kz/articles/skandal/2017/01/23/pobeda-est-deneg-net
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