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Спорт
Фристайлисты из ЮКО взяли золотые медали
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danilov 01 Февраля 2017 в 14:41:59
Казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине «смешанная командная акробатика». В финале казахстанский дуэт оставил позади китайских спортсменов, завершив выступление после двух попыток с показателем 167.05.



Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 01.02.2017 в 14:51:15   # 577572
Не Данилов там на пьедестале?
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  ka3ax001 01.02.2017 в 15:11:06   # 577586
Молодцы!
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