Фристайлисты из ЮКО взяли золотые медали
danilov 01 Февраля 2017 в 14:41:59
Казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в Алматы в дисциплине «смешанная командная акробатика». В финале казахстанский дуэт оставил позади китайских спортсменов, завершив выступление после двух попыток с показателем 167.05.
Эта победа является знаменательным событием в истории южноказахстанского спорта. Учитывая теплую зиму и редкий снег, 3 спортсмена из Южно-Казахстанской области стали призерами Всемирной зимней Универсиады 2017.