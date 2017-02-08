Российские хоккеисты выиграли Универсиаду

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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 18:51:44
Очень напряженный! Но Россия была все-таки получше на протяжении практически всего матча, и в итоге один из моментов реализовал в начале третьего периода Даниил Ильин. А больше и не потребовалось. 35-21 — счет по броскам в пользу российской команды.
Нашим казахстанским парням - огромное СПАСИБО , достойно боролись и проиграли россиянам, но это спорт.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 08.02.2017 19:32:41
Едриду мои поздравления!
Едриду мои поздравления!
Не издевайтесь над портфилоедридом
Цитата: Мура45 от 08.02.2017 19:36:22Мелкоставочник честно заработал свои еврики! Это стоит отметить!
Не издевайтесь над портфилоедридом
Цитата: Zoggyla от 08.02.2017 19:32:41
Едриду мои поздравления!
Едриду мои поздравления!
Не издевайтесь над портфилоедридом