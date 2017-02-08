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Спорт
Российские хоккеисты выиграли Универсиаду
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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 18:51:44
Шикарный финал!
Очень напряженный! Но Россия была все-таки получше на протяжении практически всего матча, и в итоге один из моментов реализовал в начале третьего периода Даниил Ильин. А больше и не потребовалось. 35-21 — счет по броскам в пользу российской команды.
Нашим казахстанским парням - огромное СПАСИБО , достойно боролись и проиграли россиянам, но это спорт.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ka3ax001 08.02.2017 в 19:01:28   # 579309
Я болел за наших, думал золото возьмут все таки...
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  Свомпи 08.02.2017 в 19:12:40   # 579312
Воротчики молодцы!!!
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  Zoggyla 08.02.2017 в 19:32:41   # 579322
Едриду мои поздравления!
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  Мура45 08.02.2017 в 19:36:22   # 579327
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  Zoggyla 08.02.2017 в 19:37:47   # 579328
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  Софруджу 08.02.2017 в 20:31:17   # 579349
Молодцы те и другие!
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  старик 08.02.2017 в 20:44:11   # 579357
Наша команда неплохо смотрелась во втором периоде а так по ходу матча уступала во всем, но вратарь творил чудеса. В любом случае команды доставили удовольствие своей игрой.
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  Стрельцов 08.02.2017 в 21:45:34   # 579391
куда они все из молодежки исчезают потом? вратарь наш нинзя, да и вся команда рвалась , молодцы такой проигрыш считается , на высоте
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