Сборная Казахстана по биатлону на ЧМ оказалась в центре допингового скандала

Согласно данным МВД Австрии, ранее в районе Тироля были обнаружены выброшенные коробки с использованными шприцами и ампулами со следами запрещенных препаратов, а также аккредитация на мероприятия под эгидой IBU. По предварительным данным, коробки принадлежали казахской сборной.



Quote:так грубо даже быдло-полицаи, подбрасывающие пакетики с порошками, не работают...