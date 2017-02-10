Сборная Казахстана по биатлону на ЧМ оказалась в центре допингового скандала

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едридмадрид 10 Февраля 2017 в 12:14:09
Согласно данным МВД Австрии, ранее в районе Тироля были обнаружены выброшенные коробки с использованными шприцами и ампулами со следами запрещенных препаратов, а также аккредитация на мероприятия под эгидой IBU. По предварительным данным, коробки принадлежали казахской сборной.
Между тем генсек Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов заявил, что сборная страны обладает всеми необходимыми документами на использование препаратов, изъятых австрийской полицией. Он также отметил, что накануне спортсмены команды прошли дополнительное тестирование на допинг.
Генеральный секретарь IBU Николь Реш подтвердил, что Международный союз биатлонистов взял допинг-пробы у всех спортсменов сборной республики перед стартом чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, но, по его словам, результаты анализов еще не пришли.
Директор по связям с общественностью IBU Пер Ланге подтвердил, что полиция обыскала гостиничные номера, в которых остановились представители сборной Казахстана.
Ранее "СЭ" сообщал, что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты.
Несмотря на это, казахстанская команда выйдет на смешанную эстафету чемпионата мира в Хохфильцене.
– Действительно, в гостиничных номерах представителей делегации Казахстана был произведен обыск, но мы пока не знаем, с чем именно это было связано, – цитирует "Р-Спорт" Ланге. – Нам нужно провести расследование, после чего вся официальная информация непременно будет опубликована.
http://www.aif.ru/sport/winter/policiya_avstrii_provela_obysk_v_sb ornoy_kazahstana_po_biatlonu_pered_ chm
http://www.sport-express.ru/biathlon/news/ibu-podtverdil-obysk-u-sbornoy-kazahstana-1215872/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Очередная шумиха, инфоповод малокалиберный.
Как раз на тему шулерства и правил.
Вада выборочно медали отнимает. И чтобы не быть лохом надо перестать с ними играть. Соревнуйтесь дома, хотят пусть сами приезжают.
Деньги не раздавать взносами и не тратить на зп куче функционеров лаборантов и пр, а пустить на своё.
Но мы ж куда ж, Бэз.
Без лоха в этой игре никак,
И будут ещё мусолить этот допинг100500.
едридмадрид 10.02.2017 в 12:44:27 # 579846
Цитата: старик от 10.02.2017 12:32:12
Цена лояльности к России.
Цена лояльности к России.
не тупи и не страдай маразмам ))
нехрин было разбрасывать шприцы и всякие ампулы на экологических территориях их Альп ,
ну а что нассчет спорта - то наши выступили достойно и заняли 11 место ( жаль немного не хватило в 10 войти )
очень понравились девушки , это учитывая что дали отдохнуть нашей звездочки Галине Вишневской ( она отлично на Универсиаде выступила ) себя в индивидуальных гонках покажет и надеюсь в эстафете
Согласно данным МВД Австрии, ранее в районе Тироля были обнаружены выброшенные коробки с использованными шприцами и ампулами со следами запрещенных препаратов, а также аккредитация на мероприятия под эгидой IBU. По предварительным данным, коробки принадлежали казахской сборной.
так грубо даже быдло-полицаи, подбрасывающие пакетики с порошками, не работают...
едридмадрид 10.02.2017 в 13:36:17 # 579868
Цитата: 332-712 от 10.02.2017 12:50:38
Quote:
так грубо даже быдло-полицаи, подбрасывающие пакетики с порошками, не работают...
Quote:
Согласно данным МВД Австрии, ранее в районе Тироля были обнаружены выброшенные коробки с использованными шприцами и ампулами со следами запрещенных препаратов, а также аккредитация на мероприятия под эгидой IBU. По предварительным данным, коробки принадлежали казахской сборной.
так грубо даже быдло-полицаи, подбрасывающие пакетики с порошками, не работают...
не тупи
вот оффициальная версия что произошло ( надеюсь нашим виднее что и как ) , чет тебе челом под ником 332-712
" Врача назвали виновным в обысках казахстанских биатлонистов в Австрии "
едридмадрид 10.02.2017 в 13:37:55 # 579869
"Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, что кроме запрещенных препаратов, есть и не запрещенные препараты. Вы знаете, что спортсменам нужно восстанавливаться, они тоже болеют. И есть препараты, которые не запрещены всемирной антидопинговой организацией, естественно, вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что нарушен порядок утилизации препаратов после использования.
Возможно то, что они медикаменты бросили где-то", - сказал он на брифинге в правительстве.
Ельсияр Канагатов отметил, что сейчас они ожидают результаты проверок."
https://tengrinews.kz/allsports/vracha-nazvali-vinovnyim-obyiskah-kazahstanskih-biatlonistov-311939/