МФТА: Из-за допинга дисквалифицированы Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Светлана Подобедова

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Гость 05 Мая 2017 в 18:11:50
Международная Федерация тяжелой атлетики (МФТА) вынесла официальное решение о применении санкций в отношении трех казахстанских тяжелоатлетов, в допинг-пробах которых были выявлены следы запрещенных препаратов, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Федерации тяжелой атлетики РК.
Согласно решению дисциплинарной комиссии МФТА Майя Манеза и Зульфия Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Светлана Подобедова на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.
При содействии Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан спортсменам удалось отстоять все свои неолимпийские достижения, титулы и награды.
Напомним, что ранее группа адвокатов и специалистов в области лабораторных анализов и спортивного права, созданная по инициативе Федерации тяжелой атлетики РК, на протяжении нескольких месяцев детально изучала результаты реанализа казахстанских спортсменов, а также оказывала поддержку атлетам на всех этапах расследования и судебного процесса.
http://www.zakon.kz/4857387-mfta-iz-za-dopinga-diskvalifitsirovany.html
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