Ольга Рыпакова завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Лондоне

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строитель 08 Августа 2017 в 10:09:27
Лучший результат Рыпакова показала в 3 попытке, прыгнув на 14,77 метра. Также это лучший результат спортсменки в сезоне. Напомним, что казахстанка квалифицировалась в финал с первого места, затратив всего 1 попытку.
«Золото» в этой дисциплине завоевала представительница Юлимар Рохас, Венесуэла, с результатом 14,91 метра. Второй стала Катрин Ибаргуэн из Колумбии, уступившая победительнице два миллиметра (14,89).
Теперь в коллекции 32-летней Рыпаковой 3 медали с чемпионатов мира - после «серебра» в Тэгу-2011 и Пекине-2015. На Играх-2012 в Лондоне наша спортсменка стала олимпийской чемпионкой.
Vesti.kz