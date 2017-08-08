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Спорт
Ольга Рыпакова завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Лондоне
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строитель 08 Августа 2017 в 10:09:27
Олимпийская чемпионка в тройном прыжке казахстанка Ольга Рыпакова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне, сообщает Vesti.kz.

Лучший результат Рыпакова показала в 3 попытке, прыгнув на 14,77 метра. Также это лучший результат спортсменки в сезоне. Напомним, что казахстанка квалифицировалась в финал с первого места, затратив всего 1 попытку.

«Золото» в этой дисциплине завоевала представительница Юлимар Рохас, Венесуэла, с результатом 14,91 метра. Второй стала Катрин Ибаргуэн из Колумбии, уступившая победительнице два миллиметра (14,89).

Теперь в коллекции 32-летней Рыпаковой 3 медали с чемпионатов мира - после «серебра» в Тэгу-2011 и Пекине-2015. На Играх-2012 в Лондоне наша спортсменка стала олимпийской чемпионкой.

Vesti.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SlavOst 08.08.2017 в 10:52:06   # 623260
МОЛОДЕЦ!!!
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  jumanjiqz 08.08.2017 в 12:30:57   # 623284
Поздравляю!!!
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