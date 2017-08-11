Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатам

Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатамДля госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других.
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danilov 11 Августа 2017 в 12:40:32
Геннадий Головкин в своём Twitter предложил своим почитателям приобретать VIP-билеты на поединок с Саулем Альваресом. Стоимость таких пропусков начинается с 400 тысяч тенге, максимальная цена за пропуск – 2,5 млн тенге.
Организовывает VIP-туры на бой Головкин – Альварес компания Life In Motion Group. Как указано на сайте, они работают с командой Головкина на протяжении пяти лет.
Компания предлагает четыре VIP-пакета – "голубой", "жёлтый", "золотой" и "платиновый. Стоимость самого дешёвого – 1250 долларов (412 500 тенге), самый дорогой – "платиновый" – обойдётся фанатам в 7490 долларов (2 471 700 тенге). При покупке сразу двух билетов есть скидка.
VIP-пакеты отличаются количеством услуг. В стоимость самого дешёвого входит билет на бой и проживание в течение двух суток в отелях, где останавливается Геннадий Головкин. Обладатель "платинового" пакета может рассчитывать на самые лучшие места у ринга, трансфер в аэропорт, проживание в отеле рядом с боксёром, большой подарочный набор от GGG и перчатки с его автографом.
Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena.
Головкин назвал Канело первым настоящим чемпионом, с которым ему придётся драться.
А тренер Головкина Абель Санчес заявил, что соперникам придётся просто бить друг друга. Он также предположил, что Головкин одолеет соперника во второй половине боя.
https://informburo.kz/novosti/platinovyy-propusk-na-boy-s-kanelo-za-25-mln-tenge-predlagaet-ggg-svoim-fanatam.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Головкин назвал Канело первым настоящим чемпионом, с которым ему придётся драться.Если посмотреть на Лемье - то тоже вроде чемпион, но смотрелся в бою с Головкиным как мешок с г*ном
Цитата: старик от 11.08.2017 12:52:42старик ты сам то кто по жизни если не чиновник и не бизнесмен. Я вот бизнесмен и никогда слышишь никогда не куплю этот извиняюсь за выражение не нужный и не имеющий необходимость в жизни пропуск.хотя я в жизни много чего могу позволить.
Quote:
Quote:
Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатамДля госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других.
Цитата: старик от 11.08.2017 12:52:42
Quote:
Quote:
Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатамДля госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других.
Я не чиновник и не бизнесмен в РК.
Скоро квартплату платить. Лишь бы денег хватило.
Я по телику посмотрю бесплатно.
Но с пивом ! Болеть буду до хрипоты за Гену.
НО по моему зазнаются люди. Это не красит нашего чемпиона. Уже не бокс только бизнес, одни бабки на уме. .
Цитата: Маке0912 от 11.08.2017 14:43:17
Я не чиновник и не бизнесмен в РК.
Скоро квартплату платить. Лишь бы денег хватило.
Я по телику посмотрю бесплатно.
Но с пивом ! Болеть буду до хрипоты за Гену.
НО по моему зазнаются люди. Это не красит нашего чемпиона. Уже не бокс только бизнес, одни бабки на уме. .
Цитата: старик от 11.08.2017 12:52:42
Quote:
Quote:
Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатамДля госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других.
Я не чиновник и не бизнесмен в РК.
Скоро квартплату платить. Лишь бы денег хватило.
Я по телику посмотрю бесплатно.
Но с пивом ! Болеть буду до хрипоты за Гену.
НО по моему зазнаются люди. Это не красит нашего чемпиона. Уже не бокс только бизнес, одни бабки на уме. .
Профессиональный бокс трудно назвать спортом.
Цитата: Walter от 11.08.2017 14:35:19
Цитата: старик от 11.08.2017 12:52:42старик ты сам то кто по жизни ...
Quote:
Quote:
Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатамДля госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других.
Судя по жаргону, мутноватый у вас бизнес
А вообще бизнесмен бизнесмену рознь