Цитата: старик от

Quote: Платиновый пропуск на бой с Канело за 2,5 млн тенге предлагает GGG своим фанатам Для госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других. Quote:Для госчиновников -сущий пустяк, не говоря уж о бизнесменах, хотя трудно отделить одних от других.

Я не чиновник и не бизнесмен в РК.Скоро квартплату платить. Лишь бы денег хватило.Я по телику посмотрю бесплатно.Но с пивом ! Болеть буду до хрипоты за Гену.НО по моему зазнаются люди. Это не красит нашего чемпиона. Уже не бокс только бизнес, одни бабки на уме. .