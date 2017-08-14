Казахстан занял третье общекомандное место на АрМИ-2017

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danilov 14 Августа 2017 в 15:48:19
По итогам соревнований по полевой, воздушной, и морской выучке первое место заняла команда России, на почетном втором – сборная Китая.
От казахстанской армии на международной арене боролись более 350 военнослужащих. Команда РК по праву признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. Всего в "копилке" у казахстанцев 3 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей.
В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие министр обороны РК генерал- полковник Сакен Жасузаков. Глава военного ведомства отметил, что "нынешние международные игры отличились особым содержанием и грандиозным масштабом, став новым символом дружбы, международного сотрудничества, мира и солидарности".
Триумфом выступления казахстанской сборной на АрМИ-2017 стал финальный заезд конкурса "Танковый биатлон", где танкисты РК с результатом 1 час 45 минут 41 секунда уверенно заняли второе место, показав высокий профессионализм и мастерство управления на базовой модели танка Т-72.
Также в Минобороны отметили победу старшего сержанта батареи войсковой части 97616 Орынбека Сандыбекова, который стал безоговорочным двукратным чемпионом главной номинации конкурса "Воин Содружества".
В этом году в программу Игр вошли пять новых конкурсов – "Соревнования расчетов БПЛА", "Воин Содружества", "Дорожный патруль", "Страж порядка" и "Военное ралли".
http://armygames2017.mil.ru/itogi_armygames2017
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Nightwalker 14.08.2017 в 16:08:26 # 624189