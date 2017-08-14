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Спорт
Казахстан занял третье общекомандное место на АрМИ-2017
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danilov 14 Августа 2017 в 15:48:19
В подмосковном "Алабино" завершились Армейские международные игры – 2017. Сборная команда Вооруженных сил Казахстана завоевала третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира, сообщает пресс-служба Минобороны РК.



По итогам соревнований по полевой, воздушной, и морской выучке первое место заняла команда России, на почетном втором – сборная Китая.

От казахстанской армии на международной арене боролись более 350 военнослужащих. Команда РК по праву признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. Всего в "копилке" у казахстанцев 3 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей.

В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие министр обороны РК генерал- полковник Сакен Жасузаков. Глава военного ведомства отметил, что "нынешние международные игры отличились особым содержанием и грандиозным масштабом, став новым символом дружбы, международного сотрудничества, мира и солидарности".

Триумфом выступления казахстанской сборной на АрМИ-2017 стал финальный заезд конкурса "Танковый биатлон", где танкисты РК с результатом 1 час 45 минут 41 секунда уверенно заняли второе место, показав высокий профессионализм и мастерство управления на базовой модели танка Т-72.

Также в Минобороны отметили победу старшего сержанта батареи войсковой части 97616 Орынбека Сандыбекова, который стал безоговорочным двукратным чемпионом главной номинации конкурса "Воин Содружества".

В этом году в программу Игр вошли пять новых конкурсов – "Соревнования расчетов БПЛА", "Воин Содружества", "Дорожный патруль", "Страж порядка" и "Военное ралли".

http://armygames2017.mil.ru/itogi_armygames2017
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 14.08.2017 в 15:51:55   # 624181
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  Стрельцов 14.08.2017 в 15:58:40   # 624183
ого! сссупер! я реально рад ! и горд!
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  СССР 14.08.2017 в 16:03:32   # 624186
смотрел краем глаза за играми, наши на фоне остальных выглядят вполне достойно, старая советская школа ещё жива, молодцы
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  Nightwalker 14.08.2017 в 16:08:26   # 624189
Браво! Молодцы! До конца бились!
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  Xrustalka 14.08.2017 в 16:44:24   # 624202
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  BatikSS 14.08.2017 в 18:16:28   # 624219
Кто же минусит, пиндос не?
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  старик 14.08.2017 в 18:20:56   # 624224
Благодаря помощи Пентагона?
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