Нужно запретить футбол в Казахстане - Боец "Найман" после поражения "Астаны".

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Гоги80 17 Августа 2017 в 11:58:37
По словам Хамитова, выделяемые на футбол деньги нужно направлять на бокс, борьбу и смешанные единоборства. "Я всегда говорил, что нужно запретить футбол в Казахстане! Те деньги, которые уходят в это ..., лучше отдайте борцам, боксерам, бойцам, у которых есть в сердцах, честь, гордость и достоинство! Которые проливают кровь за честь страны за свои же деньги, поднимая флаг; а не бегают 90 минут как дураки, при этом получают за это миллионы! Лучше бы за эти деньги построили бы залы в ауылах, откуда выходят настоящие чемпионы! А эти пусть играют только дома, как американский футбол, внутри страны. (...) Казахи воевали, а не бегали за мечом! Даже умирающая от голода Африка, показывают больше, чем наши футболисты вместе взятые! Запомните мои слова, когда спортсмен (футболист) сыт и живет в достатке, у них никогда не будут результаты! Чтобы стать чемпионом, ты должен жить как нищий и стремиться к успеху как сумасшедший! Вот тогда будут результаты! Делайте выводы!" - написал боец (орфография и пунктуация сохранены частично).
Напомним, "Астана" уступила в прошедшем матче в Глазго со счетом 0:5. В этом матче шотландцы нанесли восемь ударов. Из них всего три пришлись в створ ворот. Для сравнения - "Астана" пробила десять раз и попала в створ пять раз. По владению мячом шотландский клуб превзошел оппонента - 63 процентов против 37. Поражение от "Селтика" стало для Казахстана одним из самых крупных в Лиге чемпионов.
Отметим, что наши футболисты 22 августа проведут ответный матч с "Селтиком". Победитель противостояния выходит в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравший отправится в аналогичную стадию Лиги Европы.
Ранее Хамитов уже неоднократно делал громкие заявления. В январе он выступил против закона о временной регистрации, сказав, что "похоронит тех, кто придет к нему с этим вопросом". В марте Хамитов назвал незаслуженной победу казахстанского боксера Геннадия Головкина в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом и предложил GGG уйти из спорта.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: taraz1974 от 17.08.2017 12:48:20
Верно говорит, не стать нам чемпионами в гольфе или в синхронном плавании например. Нужно поддерживать национальные виды спорта, где стабильно и всегда брали награды. В футбол пусть играют дома для стимулирования молодежного спорта и здоровья. Но, с его комментариями о GGG не согласен. GGG пашет честно.
Верно говорит, не стать нам чемпионами в гольфе или в синхронном плавании например. Нужно поддерживать национальные виды спорта, где стабильно и всегда брали награды. В футбол пусть играют дома для стимулирования молодежного спорта и здоровья. Но, с его комментариями о GGG не согласен. GGG пашет честно.
китайцы когда-то тоже были абсолютными аутсайдерами во многих видах спорта. что сейчас?
если целенаправленно развивать спорт, то можно добиться успехов...
Я думаю наша страна полна талантов, вот только как его проявить, как? Кругом все вертится на деньгах, связях и т.п.
Я лично за то, что бы у детей было меньше времени тоскаться по улицам...больше спорта. Только вот коррупция хйу это позволит. Тупые и жадные бараны рулят.
Цитата: TEMIPXAH от 17.08.2017 12:49:50
как это шотландцы попали в створ ворот 3 раза, а забили 5 мячей? 2 гола как оказались в воротах? журналисты ЖГУТ! не только футбол хромает у нас но и адекватность журналюг
как это шотландцы попали в створ ворот 3 раза, а забили 5 мячей? 2 гола как оказались в воротах? журналисты ЖГУТ! не только футбол хромает у нас но и адекватность журналюг
1 точно автогол, сами себе забили.. ну может еще что произошло
Цитата: TEMIPXAH от 17.08.2017 12:49:50
как это шотландцы попали в створ ворот 3 раза, а забили 5 мячей? 2 гола как оказались в воротах? журналисты ЖГУТ! не только футбол хромает у нас но и адекватность журналюг
как это шотландцы попали в створ ворот 3 раза, а забили 5 мячей? 2 гола как оказались в воротах? журналисты ЖГУТ! не только футбол хромает у нас но и адекватность журналюг
Не поверишь , два гола наши сами себе вкатили!!!
Цитата: Pole13 от 17.08.2017 13:53:43
"Чтобы стать чемпионом, ты должен жить как нищий и стремиться к успеху как сумасшедший"-мы идем к этому,еще немного,еще чуть чуть))
"Чтобы стать чемпионом, ты должен жить как нищий и стремиться к успеху как сумасшедший"-мы идем к этому,еще немного,еще чуть чуть))
Плюсую однозначно
В тридцатку лучших стран мы войдем обсолютными чемпионами галактики! Ахахаха