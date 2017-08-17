Нужно запретить футбол в Казахстане - Боец "Найман" после поражения "Астаны".

Верно говорит, не стать нам чемпионами в гольфе или в синхронном плавании например. Нужно поддерживать национальные виды спорта, где стабильно и всегда брали награды. В футбол пусть играют дома для стимулирования молодежного спорта и здоровья. Но, с его комментариями о GGG не согласен. GGG пашет честно.