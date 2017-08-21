"Найману" ответили на жесткую критику футболистов "Астаны"

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danilov 21 Августа 2017 в 09:33:40
"Не ему давать советы или оценку выступлению наших футболистов. Пусть занимается своим видом спорта. Мы же не лезем в его дела. Да, футболисты получают большую зарплату. Они тренируются, тратя нервы и силы в официальных матчах. И потом давайте просто посчитаем, сколько зрителей приходят на международные матчи "Астаны" или сборной Казахстана, и сколько болельщиков собираются на бои без правил. Подсчет явно будет не в пользу представителей единоборств. Но не это главное. Важно, чтобы каждый занимался своим делом. Он ("Найман") не имеет права осуждать и уж тем более оскорблять футболистов. Это некорректно, что может говорить о воспитании человека. Видимо, все высказал на эмоциях. Но все равно несолидно себя повел. Как остынет, должен извиниться.
Ну, проиграли, что тут сделаешь. Это спорт. Не будем забывать, против кого играли. Все же "Селтик" - известный европейский клуб. Бывает такое, что за вечер может все влететь в твои ворота. Да еще эти два автогола. Напротив, в трудные минуты необходимо поддержать "Астану", чтобы в ответной игре сыграла более удачно. Понятно, что пять-шесть голов не забьет, но и проиграть не должна. При этом "Астана" остается единственным казахстанским клубом, выступающим в еврокубках. И ей еще играть в групповой стадии Лиги Европы.
Что касается самой встречи, то "Астане" было непросто играть при таких переполненных трибунах. Колоссальное давление было. И еще игра проходила на естественном газоне. Это совсем другой футбол. Посмотрим теперь, как шотландцы будут смотреться на "синтетике". Надеюсь, "Астана" сыграет достойно", - приводит слова Ордабаева спортивный портал Vesti.kz.
Ответил на критику Хамитова и защитник "Астаны" Абзал Бейсебеков. На своей странице в Instagram футболист опубликовал пост, в котором процитировал Ахмета Байтурсынова - казахского общественного и государственного деятеля, просветителя и литературоведа.
Напомним, в минувшую среду "Астана" проиграла шотландскому "Селтику" со счетом 0:5 в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Это поражение стало одним из самых крупных для Казахстана в данном турнире.
После игры боец ММА Куат "Найман" Хамитов заявил, что на месте игроков "Астаны" бросил бы спорт, и предложил запретить футбол в стране. Его слова вызвали бурю обсуждений в соцсетях.
https://tengrinews.kz/football/naymanu-otvetili-na-jestkuyu-kritiku-futbolistov-astanyi-324644/
Хочу вернуться на тему футбола в последний раз и дать ответ всем тем, кто задает глупые вопросы, на тему почему сам не выступаешь в UFC и Bellator.
Так вот ребята, на днях я узнал, что каждый год, государство выделяет 100 мать его миллионов долларов на развитие футбола. 100 000 000$. И это продолжается годами. И за это время, я не увидел никаких результатов. Кроме крупинок. И когда мне говорят, что некоторые люди не довольны тем, что я сказал, я хочу сказать им; оглянитесь вокруг, кругом безработица, людям не хватает денег на лекарство, детям на учебу, люди не могут заплатить кредиты, штрафы... Но не смотря на это, они плотят налоги, плотят налоги. И куда эти деньги уходят, футболистам и на бесполезные вещи? Поверьте Мне, я всегда говорю то, в чем уверен! Так вот, запомните мои слова, наши футболисты никогда в жизни не будут играть на чемпионате мира! Выделяйте хоть миллиард долларов в год их не будет там даже в 25 веке! Людям которым выделяют такие деньги, не имею права проигрывать! Просто не имеют права! Если я не прав, то мне придётся встать из могилы и попросить у всех прощения! ☝А что касается меня, так вот, я в спорте 15 лет, боями занимаюсь около 6 лет. За это время я провёл 25 боев, в 15ти разных странах мира, таких как (Лондон, Япония, Индия, Китай, Россия и тд) из них я победил в 20. Выигрывал титулы. Так вот, за это время они (государство) не дали мне и 500 тг. Не то что 100 миллионов, даже спасибо не сказали! Но не смотря на это я продолжаю поднимать наш флаг, прославлять родину. Один! Но когда некоторые люди говорят, почему ты еще не там в UFC, я говорю им: Эй, мы не получаем ваши народные деньги, мы не получаем помощь как другие. Мы своими силами, оплачиваем все расходы (перелеты, сборы, питание, тренерам и тд) мы как воины одни в поле. Но мы продолжаем работать и стремиться к цели! Не плачем и не жалуемся и не просим помощи! А Делаем все, что в наших силах. И даже если мы иногда проигрываем, никто из вас не посмеет критиковать нас, так как ни государство, ни кто то другой, даже палец об палец не ударил, чтобы мы побеждали! Так какого черта, вы тогда задаете вопросы?
https://www.instagram.com/p/BYA1zXtFJdO/?taken-by=kuat__khamitov
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 21.08.2017 в 10:04:51 # 625827
Что касается самой встречи, то "Астане" было непросто играть при таких переполненных трибунах. Колоссальное давление было. И еще игра проходила на естественном газоне.
А ещё игроки противника слишком быстро бегали и мяч не давали поиграть.