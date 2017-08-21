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Спорт
Казахстанский тяжелоатлет взял золото на Универсиаде в Китае
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Гость 21 Августа 2017 в 18:51:43
Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер завоевал золотую медаль летней Универсиады-2017, проходящей в Китайском Тайбэе, сообщает Sports.kz.



В сумме двоеборья Альберт показал результат 333 килограмма (148+185), установив рекорд Универсиады.

Серебряную награду выиграл представитель КНДР Ким Мён Хок, «бронзы» удостоился японец Миямото Масанори.

Летняя Универсиада-2017. Тайбэй (Китай). Тяжелая атлетика.

Мужчины. До 69 кг.

1. Альберт Линдер (Казахстан) — 333 (148+185)

2. Ким Мён Хок (КНДР) — 331 (153+178)

3. Миямото Масанори (Япония) — 324 (145+179).

Источник: Sports.kz
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