Казахстанский тяжелоатлет взял золото на Универсиаде в Китае

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Гость 21 Августа 2017 в 18:51:43
В сумме двоеборья Альберт показал результат 333 килограмма (148+185), установив рекорд Универсиады.
Серебряную награду выиграл представитель КНДР Ким Мён Хок, «бронзы» удостоился японец Миямото Масанори.
Летняя Универсиада-2017. Тайбэй (Китай). Тяжелая атлетика.
Мужчины. До 69 кг.
1. Альберт Линдер (Казахстан) — 333 (148+185)
2. Ким Мён Хок (КНДР) — 331 (153+178)
3. Миямото Масанори (Япония) — 324 (145+179).
Источник: Sports.kz
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