В начальных классах общеобразовательных школ Казахстана внедрят урок футбола.

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Гоги80 24 Августа 2017 в 16:53:52
Методическое пособие разработано на основе многочисленных иллюстраций и доступного текста для учителей физкультуры начальных классов. Знакомит детей с азами физической культуры и здорового образа жизни в целом и футбола в частности. Предложенные планы-конспекты содержат материал, накопленный и апробированный при подготовке детей на основе передовых европейских методик по работе с детьми, которые в соответствие с возрастными особенностями учащихся систематизированы по классам. Подобраны различные подвижные игры с элементами обучения владению мячом. Технические комплексы и комплексы упражнений, направленные на развитие у детей быстроты, гибкости, ловкости, координационных способностей, тесты для оценки физической и технической подготовленности.
Основной целью организации проекта является вовлечение детей в футбол, а также, отбор и передача перспективных и талантливых учащихся в группы по футболу специализированных учебно-спортивных учреждений.
Уже в сентябре 2017 года в качестве апробации будут задействованы 147 школ в пяти регионах Казахстана — Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городах Астаны и Алматы. Также, заинтересованность в реализации данного проекта, проявили в Актюбинской и Карагандинской областных федерациях футбола. По согласованию с местными уполномоченными органами в области образования достигнута договоренность реализации данного проекта, а ФФК, в свою очередь, окажет методическую помощь.
Источник: sports.kz