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Спорт
Головкин провел открытую тренировку в Лос-Анджелсе
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danilov 29 Августа 2017 в 15:27:06
Головкин провел открытую тренировку в Лос-Анджелсе в преддверии боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который намечен на 16 сентября

Комментарии, по рейтингу, по дате
  GaNjUBASSKIN 29.08.2017 в 17:58:16   # 627712
У ГГГ по моему самый рассвет его формы! Давай ГЕНЫЧ! Уничтож Канело
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