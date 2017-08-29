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Головкин провел открытую тренировку в Лос-Анджелсе
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danilov 29 Августа 2017 в 15:27:06
Головкин провел открытую тренировку в Лос-Анджелсе в преддверии боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который намечен на 16 сентября
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
GaNjUBASSKIN
29.08.2017 в 17:58:16
# 627712
У ГГГ по моему самый рассвет его формы! Давай ГЕНЫЧ! Уничтож Канело
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